Martin Červenka věří, že cesta do MLB vede přes chytání

Parma (Itálie) - Krůček po krůčku se baseballista Martin Červenka přibližuje k historickému startu ve slavné Major League Baseball (MLB). Letos si zkusil jarní kemp celku Baltimore Orioles a v závěru sezony byl prvně povolán do farmářského týmu Norfolk v tzv. Triple A, druhé nejvyšší lize v USA.

"Bohužel ale nedokážu říct, jak daleko či blízko MLB teď jsem. Strávil jsem v Americe další sezonu, podíval jsem se do Triple A a věřím, že každá zkušenost mě posouvá dál," řekl šestadvacetiletý Červenka ČTK v Itálii, kde je jediným profesionálem české reprezentace v olympijské kvalifikaci.

Systémem amerických soutěží stoupá Červenka devět let a má šanci jako první Čech hrát MLB. Hraje na pozici chytače a právě díky kvalitám na "zadákovi" si myslí, že má šanci proniknout mezi elitu. "Přijde-li povolávák, tak díky chytání," věří, že jeho házení po metách, blokování míčů, čtení pálkařů a spolupráce s nadhazovačem může dosahovat úrovně hodné 'Big League'. "Hodně jsem se naučil," dodal.

Důležitou součástí je ale také umění na pálce. Pražský rodák nepatří k hráčům, kteří trefují velký počet homerunů v sezoně. "V Americe jsou kvalitnější pálkaři, mají více síly. Nahoru mě posune chytání," zopakoval 193 centimetrů vysoký hráč.

Uplynulou sezonu začal Červenka v třetí lize, po solidním startu měl trochu útlum a pak se zranil. Schytal při startu na pálce ránu nadhozem a měl zlomené žebro. Po návratu a rozehrání v nižší soutěži přišla pozvánka do Norfolku. "Je to i trochu o štěstí," vyprávěl, že dostal šanci za jiného chytače, s kterým se tým rozešel. "Byl jsem rád, že jsem se na poslední měsíc posunul výš a dařilo se mi na pálce," řekl Červenka.

Poznal, že soutěž, z které už se chodí přímo do MLB, je zase o něco kvalitnější, než znal dosud. "Všichni hráči jsou tam mnohem zkušenější, mnohem víc se dbá na výběr nadhozů a řízení hry. Nadhazovači víc mění rytmus a nedají jednoduchý nadhoz za žádného stavu. Byla to další skvělá zkušenost," prohlásil Červenka.

Prožil devátou americkou sezonu, v které hraje jeden zápas za druhým a nemá prakticky žádné volno. "Máme asi dvanáct dnů," přiblížil a dodal: "Když je čas, zajdu na golf nebo s přítelkyní k moři. Jinak si to vynahradím v zimě, ale nedokážu si představit, že spoluhráči v Americe mají rodiny. To musí být těžké."

Nyní ukazuje své schopnosti v reprezentaci. Tříbodovým homerunem pomohl týmu k pátému místu na ME a k postupu na kvalifikaci OH. "Bylo zcela přirozené přijet, když to šlo," neváhal. České národní barvy oblékl po třech letech. "Je fajn zase na lavičce slyšet a pokecat si česky, ale na hřišti občas něco řeknu anglicky."

Ocenil zlepšení kvality mladých nadhazovačů a sám se nepovažuje za spasitele. Nepřipouští si tlak, že jako hráč z USA musí vždy odpálit. "Jeden hráč to nedokáže vytrhnout, je to týmový sport. Proto bych neřekl, že jsem pod tlakem okolí nebo sám sebe. Hraju pro radost a snažím se pomoct týmu vyhrávat," řekl.

Srovnání evropského baseballu s americkým je z jeho pohledu jasné. Americký je o mílové kroky vpředu. "Je rychlejší ve všech směrech," konstatoval.

Po olympijské kvalifikaci se letos nebude vracet do USA na Podzimní ligu. Doma zkusí dokončit magisterské studium v oboru cestovní ruch. Bude trénovat s mateřským klubem Kotlářka, individuálně s bratrem a tátou a doufat, že se po zimě vrátí do Spojených států. Dál chce žít svůj sen o MLB.

Nedává si však před sebe horizont, jak dlouho to chce zkoušet. "Dokud mě budou chtít, bude zájem a budu zdravý, tak se tam budu vracet, protože mě baseball nadevše baví," vyznal se Červenka.

Už po letošní sezoně se ukáže, jaké má šance. Je volným hráčem, proto mu bude jeho agent hledat angažmá. "Chci dostat co nejlepší smlouvu," usmál se. "Zase bych chtěl někde na jarní tréninkový kemp celku MLB. Doufám, že něco dobrého přijde," řekl.

Jednání o jeho budoucnosti začnou nejdříve v listopadu po skončení Světové série MLB. "Je mi jedno, v jakém budu týmu. Chci dostat příležitost hrát," dodal.