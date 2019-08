Marta Kubišová zahájila 3. ročník festivalu Zlatá Pecka Chrudim

Chrudim - Slavnostní mší s požehnáním a koncertem ze skladeb Antonína Dvořáka začal dnes v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi třetí ročník hudebního festivalu Zlatá Pecka Chrudim. Ještě před ní zazněla známá píseň Modlitba v podání zpěvačky Marty Kubišové. Protagonistka přehlídky a chrudimská rodačka, mezzosopranistka Dagmar Pecková Kubišové vyjádřila úctu, že se navzdory zdravotním obtížím zahájení zúčastnila.

Poděkovala jí také za životní postoje po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a za vystoupení v listopadu 1989. "Jsme na vás hrdí. Marto, děkujeme," řekla Pecková.

Přehlídka má na programu 17 akcí ve čtyřech městech, kromě Chrudimi také v Pardubicích, Heřmanově Městci a Holicích. Například v pondělí 26. srpna bude v chrudimských Klášterních zahradách uvedeno koncertní provedení výběru z opery Antonína Dvořáka Rusalka. Orchestr Divadla F.X. Šaldy v Liberci bude řídit dirigent Stanislav Vavřínek, Pecková vystoupí v roli Ježibaby. Rusalka je tématem i dalších představení. Ve Východočeském divadle Pardubice bude představena dětská verze Dvořákovy opery s názvem Rusalenka, v chrudimském divadle Karla Pipppicha inscenace slavné opery v podání Divadla Ypsilon nazvané Rusalka nejen podle Dvořáka aneb kdo je stará Háta.

Na diváky čekají i jiné hudební žánry. Vystoupí třeba pardubická kapela eNDee, folková skupina Slunovrat, trio Nebione nebo soubor Hradišťan společně s Dagmar Peckovou. Ta pořádá i interpretační kurzy pro mladé zpěváky a happening s dalšími hosty. Závěr přehlídky obstará 2. září v Pipppichově divadle představení Carmen y Carmen, v němž Pecková vystupuje s Bárou Hrzánovou. Celý program je zveřejněn na webu festivalu.

Osud dalšího pořádání přehlídky ve městě byl dlouho nejistý poté, co zpěvačka ostře kritizovala nového starostu Františka Pilného (ANO). Vytýkala mu zejména to, že snímek z loňského roku, na němž je s ní vyfotografován, byl bez jejího souhlasu použit pro předvolební kampaň ANO v Chrudimi. Požadovala od Pilného omluvu. Starosta se nakonec v pořadu České televize Reportéři ČT omluvil, i když s poznámkou, že to dělá proto, aby odblokoval jednání o festivalu. Radnice na podporu přehlídky vyčlenila půl milionu korun. Na rozdíl od předchozích ročníků ji již nepořádá město, ale nově založený spolek Zlatá Pecka.