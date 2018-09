Plzeň - Hokejisté Pardubic vyhráli v 6. kole na ledě Plzně 3:2 po prodloužení a stejně jako v sobotu proti Brnu tak získali dva body. Indiáni sice svého soupeře přestříleli, ale hosté pozorně bránili a díky dvěma trefám Rostislava Marosze slaví. Rozhodující gól vstřelil pardubický útočník v čase 60:52.

Domácí zahájili utkání aktivně a pardubický gólman Kacetl musel rychle zasahovat proti opakované šanci Indráka. Hosté spoléhali na brejky, po jednom z nich trefil z pravého kruhu Vondráček horní tyč. Hráči Dynama se spíše bránili, přesto udeřili první. V 11 minutě přesnou střelou z mezikruží otevřel skóre Poulíček.

Pardubické probuzení pokazil faul Cardwella, jehož vyloučení potrestal vyrovnáním na 1:1 od modré čáry Kaňák. Další plzeňské pokusy hosté se štěstím přečkali a krátce před první přestávkou jen skvělý zákrok gólmana Milčakova znemožnil při přečíslení dvou na jednoho slavit gól opět Poulíčkovi.

Po pauze během přesilové hry nebezpečně zblízka zakončoval Bubela, jinak si však střeleckou převahu udržovali domácí. Kacetl však chytal spolehlivě a poradil si po polovině utkání i s šancemi Stacha a Kracíka.

Naopak na druhé straně ve 34. minutě Kusý zpoza branky našel Marosze, který zamířil přesně pod horní tyč. Neuběhlo ani půl druhé minuty a po náporu v útočném pásmu vyrovnal nekrytý Stach ranou bez přípravy na 2:2.

Závěrečná dvacetiminutovka kopírovala předchozí průběh. Hosté nabídli Indiánům svojí nedisciplinovaností téměř dvouminutovou přesilovku pět na tři, Kacetl ale stačil vyrazit střelu na brankovišti volného Němce a zázračně si poradil i s dorážkou Stacha. Následně povzbuzení Východočeši nezužitkovali vlastní početní výhodu a v 53. minutě po zadovce Straky nedokázal rozhodnout v dobré pozici Allen. Udeřit mohlo i za špatně rozehrávajícím Milčakovem, 33 vteřin před sirénou ale Vondráček minul.

Dynamo si vše vynahradilo v úvodní minutě nastavení, kdy dorážkou svojí vlastní střely rozhodl Marosz.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Kromě finální fáze, tedy zakončení, nemáme hráčům moc co vytknout. Byl to již několikátý zápas, kdy jsme byli opticky dobří. Líbivá hra pro diváky, ale bez efektu. Přehráváme situace volající po zakončení. Nechceme být v zakončení přímočaří, jednoduší. Dáváme si přednost a přehrajeme to. Chybí tam kvalita i důraz. Třeba jako při brance Kaňáka, takových gólů potřebujeme víc. Měli jsme především využít dlouhou přesilovku pět na tři. To byl zásadní bod. Ve vyrovnaném utkání se taková přesilovka musí potrestat. Obecně si v přesilovkách nepomůžeme. Chybí tam moment překvapení. U nás nelítají ani hráči soupeře, ani puk. Navíc málo střílíme."

Miloš Holaň (Pardubice): "Musím kluky pochválit a pogratulovat jim k výkonu. Měli jsme náročný program i s cestováním. Ve dvou dnech nás dnes čekal po Kometě další těžký soupeř. Nechci to přehánět, jsem realista. Dnes jsme byli loupežníci z Pardubic. Plzeň nás jednoznačně přestřílela. Hlavně v první třetině měla obrovský tlak. My jsme chtěli hrát malý box, padat do střel a držet se této taktiky. To se nám dařilo a podržel nás vynikající Kacetl. Někdy jsou takové zápasy. Soupeř tlačí a tlačí, my ujedeme a dáme gól. Oni tempo nemohli udržet celé utkání. Ve druhé třetině jsme ho se soupeřem srovnali a vyrovnali se mu i herně. Klobouk dolů, co hráči zvládli v dlouhém oslabení ve třech. V prodloužení z nás veškerá únava spadla a kluci si věřili, že můžeme zápas dotáhnout do dvoubodového zisku. Musíme hrát, na co máme. Maximální bojovnost a držet spolu jako tým."

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. L. Kaňák (Gulaš), 36. Stach (Preisinger) - 11. Poulíček (P. Sýkora, Miromanov), 34. Marosz (Kusý, Holland), 61. Marosz (S. Treille, Hrabal). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Lhotský, Kis. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 5765.

Plzeň: Milčakov - Jones, J. Kindl, Allen, L. Kaňák, Čerešňák, Pulpán - Gulaš, Nedorost, Indrák - Kratěna, Preisinger, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka, od 24. navíc Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Holland, Hrabal, Miromanov, Čáslava, - Vondráček, Bubela, Rolinek - S. Treille, Marosz, Kusý - P. Sýkora, Poulíček, Perret - Dušek, Venkrbec, T. Svoboda - Mandát. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.