Maroko se vzpamatovává ze zemětřesení, lidských obětí je nejméně 2000

Rabat - Maroko v pátek zasáhlo zemětřesení o síle 6,8 stupně, nejsilnější, jaké severoafrická země zažila za posledních 100 let. Prvotní otřesy poškodily budovy ve velkých městech a od Rabatu po Marrákeš vyhnaly zpanikařené lidi do ulic, kde někteří spali ještě v noci na neděli. Nejvíce obětí je však patrně ve vesnicích v pohoří Velký Atlas, kde mělo v hloubce 18 kilometrů zemětřesení ohnisko. Úřady v sobotu pozdě večer ohlásily nejméně 2012 mrtvých a 2059 zraněných. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi zraněnými ani mrtvými nejsou čeští občané. Počet obětí však patrně poroste, jelikož mnoho zraněných je v kritickém stavu a záchranné práce pokračují s obtížemi. Na pokyn k odletu do Maroka dnes čekaly záchranné týmy po celém světě včetně Česka.

Do zasažených horských vesnic se dnes poprvé dostali zahraniční novináři, kteří popsali "výjevy zkázy a zoufalství"; lidé tam vlastníma rukama a jednoduchými nástroji před příjezdem prvních záchranářů vyprošťovali mrtvé zpod sutin spadaných obydlí. Cestu do výše položených oblastí komplikovaly balvany spadané na silnice a v sobotu i dopravní zácpy.

Z velkých měst otřesy, které byly cítit až v Alžírsku nebo Portugalsku, zasáhly nejvíce historický, téměř milionový Marrákeš. Videa na sociálních sítích ukazovala auta v ulicích zasypaná sutinami, zčásti zřícené historické budovy i lidi spící ve stanech na hliněném fotbalovém hřišti, jelikož jim zemětřesení buď vzalo střechu nad hlavou, nebo se kvůli obavám z dalších otřesů nechtěli vrátit do domů.

Marocké ministerstvo vnitra vydalo poslední prohlášení s počtem obětí této přírodní katastrofy v sobotu večer. Vzhledem k tomu, že na některá místa se záchranáři dostávali až v noci na dnešek, a že mnoho zraněných zahrnutých v sobotní bilanci bylo v kritickém stavu, lze předpokládat, že počet zaznamenaných obětí se za dnešek zvýšil.

Soustrast marockým obyvatelům a králi Muhammedu IV. vyjádřily během víkendu desítky světových politiků, včetně zástupců všech světových mocností a českého prezidenta, premiéra i šéfa největšího opozičního hnutí. Řada zemí, včetně Česka, Tchaj-wanu, Francie nebo Turecka, ohlásila, že má připravené desítky až stovky záchranářů, lékařů nebo vojáků, kteří mohou pomoci s vyprošťováním lidí ze sutin nebo poskytnout jinou humanitární pomoc, chybí jim nicméně oficiální žádost o pomoc z marocké strany. Podle médií do Maroka zatím odletěly záchranné týmy ze Španělska a Tuniska.

Český hasičský speciální USAR tým, který je zaměřený na vyhledávání v sutinách, podle prohlášení sboru dnes na oficiální žádost čekal také. Připravených je podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka asi 70 českých hasičů. V Maroku jsou nyní dva, kteří komunikují s místními úřady a zprostředkovávají českou pomoc.

České ministerstvo zahraničí dnes zopakovalo, že nemá informace o tom, že by mezi oběťmi nebo zraněnými byli Češi, kterých je podle cestovatelského systému Drozd v zemi 183.

Páteční zemětřesení v Maroku bylo podle seizmologa Jana Zedníka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd vnitrodeskové, tedy nemělo ohnisko na okraji tektonické desky, jak je běžné.

"Zemětřesení je vždy důsledkem hromadění napětí v zemské kůře, případně v zemském plášti, když je to hlouběji. Tady došlo k pohybu na jednom z mnoha zlomů, kterými je pohoří Atlas protkáno. Uvidíme až z dalších pozorování, jaká zlomová linie to je,“ řekl Zedník. "Síť zlomů v Atlasu je docela hustá, jsou tam dvě linie, které se protínají. Myslím si, že nikdo neví, která linie je seizmicky aktivní a jestli praskne za 100 let nebo jestli zůstane bez jakékoliv aktivity," řekl Zedník ČTK.

Agentury APA a AP a anglickojazyčný server Morocco World News informovaly, že další otřesy byly v Marrákeši cítit dnes dopoledne. O dalších významných škodách nebo obětech se média nezmiňují, AP nicméně podotýká, že další, byť mírnější, zemětřesení, bude mít psychologický dopad na Maročany v zasažených oblastech.

Poslední zemětřesní s katastrofálními následky zažilo Maroko v roce 1960 v přístavním městě Agadir, obětí v Maroko bylo tehdy na 12.000. Úřady poté změnily nařízení týkající se výstavby budov v Maroku. Mnoho objektů však ani dnes silným otřesům odolat nedokáže.