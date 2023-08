Markíza: Slovenská policie zadržela obviněného šéfa civilní tajné služby Aláče

Bratislava - Slovenská policie po dnešním výslechu zadržela obviněného ředitele civilní tajné služby SIS Michala Aláče. Televizi Markíza to řekl šéf elitní policejní jednotky NAKA Ľubomír Daňko. Aláč je po čtvrteční akci slovenské policie jedním z pěti obviněných pro podezření z maření vyšetřování korupčních a jiných trestných činů.

Podle Daňka vyšetřovatel zadržel Aláče z takzvaných koluzních důvodů, tedy v obavě, že by mohl ovlivňovat svědky, další obviněné nebo mařit vyšetřování. Podle zákona může policie Aláče zadržovat nejdéle 48 hodin, pokud prokurátor nenavrhne soudu, aby obviněného poslal do vazby.

SIS ve čtvrtek po policejní razii informovala, že Aláč se předčasně vrací ze zahraniční pracovní cesty do vlasti. Dnes pak Aláč přijel na výslech na služebnu NAKA v Žilině na severu Slovenska.

Aláč nastoupil do čela SIS předloni z pozice náměstka v této instituci. Stalo se tak poté, co jeho předchůdce Vladimír Pčolinský rezignoval na funkci ředitele tajné služby, když Pčolinského policie obvinila z korupce a soud poslal do vazby. Podle slovenských médií je v nejnovější kauze mezi pěticí obviněných z maření vyšetřování trestných činů nejen Aláč, ale také Pčolinský.

Policejní prezidium dnes odpoledne ČTK napsalo, že další informace k případu, kromě těch, které policie zveřejnila ve čtvrtek, nelze s ohledem na vyšetřování poskytnout.

V jiné kauze, která se týká kromě jiného podezření ze snahy zbavit se nepohodlných příslušníků Národního bezpečnostního úřadu, zase čelí stíhání také ředitel této instituce Roman Konečný. Toho policejní obvinění zastihlo na zahraniční dovolené.

Čtvrteční policejní akce zasáhla do probíhající kampaně před zářijovými parlamentními volbami. Proti výrokům bývalého předsedy vlády Roberta Fica, že jde o policejní převrat, se ohradili kromě jiných prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Ľudovít Ódor. NAKA vyšetřuje také vícero kauz z doby, kdy Ficova strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) byla u moci. Podle průzkumů je Směr-SD nyní nejpopulárnější stranou.