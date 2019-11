Marie Yovanovitchová se při slyšení dostala do sporu s Trumpem

Washington - Do přímého konfliktu s prezidentem Donaldem Trumpem se dnes při slyšení v americkém Kongresu dostala bývalá velvyslankyně USA v Kyjevě Marie Yovanovitchová, která vypovídala v kauze údajných pokusů šéfa Bílého domu získat na Ukrajině podporu pro své znovuzvolení. Prezident během slyšení výpověď diplomatky na twitteru pohoršeně komentoval.

Trump v květnu Yovanovitchovou z velvyslaneckého postu odvolal, protože nebyla ochotná podřídit se "paralelní diplomacii", kterou vůči Ukrajině uplatňoval Trumpův právník Rudy Giuliani. Cílem bylo získat kompromitující informace na Trumpova pravděpodobného demokratického protikandidáta v příštích prezidentských volbách Joea Bidena.

"Ať šla Marie Yovanovitchová kamkoli, dopadlo to špatně," napsal prezident na twitteru. "Jmenovat velvyslance je absolutním právem prezidenta," hájil odvolání velvyslankyně Trump.

Jeho komentář vyvolal kritické poznámky členů sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb, kde Yovanovitchová vypovídala. Kriticky se ale ozvali i někteří republikánští kongresmani a dokonce i televize Fox News, obvykle věrná prezidentovi. Podle jejích komentátorů je Yovanovitchová důvěrnou svědkyní a Trumpův tweet byl nerozumný.

Dramatická situace při slyšení vznikla, když šéf výboru Adam Schiff Yovanovitchové Trumpův vzkaz na twitteru přečetl a vyzval ji k reakci. "Nemohu se vyslovit k prezidentovým záměrům, ale myslím, že cílem je zastrašování," řekla diplomatka. "Někteří z nás toto zastrašování berou opravdu velmi vážně," opáčil Schiff.

Bílý dům zveřejnil přepis dubnového telefonátu Trumpa s Zelenským

Bílý dům dnes zveřejnil shrnující přepis dubnového telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským, ve kterém mu gratuloval k vítězství v prezidentských volbách na Ukrajině a zval ho na návštěvu Washingtonu. Trumpův úřad dal přepis k dispozici v době, kdy ve Sněmovně reprezentantů vypovídá bývalá velvyslankyně na Ukrajině Marie Yovanovitchová. Kongresmani prezidenta vyšetřují kvůli jeho postupu vůči Kyjevu.

Telefonický hovor se uskutečnil 21. dubna, kdy Zelenskyj vyhrál druhé kolo prezidentských voleb. Trump, který hovořil z paluby prezidentského speciálu Air Force One, budoucí hlavě Ukrajiny gratuloval.

"Rád bych vás pozval do Bílého domu. Je toho hodně, o čem máme hovořit, ale jsme pořád s vámi," řekl Trump Zelenskému. Ten ho předtím opakovaně zval na svou inauguraci.

Trump pozvání na Zelenského slavnostní uvedení do úřadu neodmítl, zároveň mu ale účast neslíbil. Ujistil ho však, že přinejmenším do Kyjeva vyšle na ceremonii delegaci na vysoké úrovni. Za to Zelenskyj předem poděkoval.

Trumpovi také řekl, že je těžké o přednostech Ukrajiny hovořit, takže by se měl sám přesvědčit, jak skvělou zemí Ukrajina je. Na to mu Trump řekl, že vřelost Ukrajinců mu je známá ještě z dob, kdy vlastnil soutěž krásy Miss Universe.

Jádrem sporu mezi demokratickými kongresmany a Trumpem je prezidentův červencový hovor se Zelenským. Trump chtěl podle kritiků nátlakem na Kyjev získat kompromitující informace na svého volebního soka Joea Bidena, čímž se pokusil zneužít Ukrajinu ve volebním boji v USA. Demokraté nyní vyšetřují, zda Trump zneužil své pravomoci. Pokud k takovému závěru dospějí, chtějí zahájit proces prezidentova sesazení z úřadu, takzvaný impeachment.