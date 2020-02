Marie Rottrová natočila píseň Cesta pro krimi sérii Zrádci

Praha - Marie Rottrová po devíti letech natočila novou píseň, jmenuje se Cesta a vznikla pro šestidílnou krimi sérii Zrádci režiséra Viktora Tauše. První díl uvede Česká televize 23. února. Text písně Cesta napsal Tomáš Belko, hudbu složil a nahrávku produkoval Petr Ostrouchov, na klavír a varhany Hammond doprovází Rottrovou Ondřej Pivec, držitel ceny Grammy za album Gregory Portera, jehož spolupracovníci v New Yorku přispěli gospelovým sborem. ČTK o tom za tvůrce informovala Johana Turnerová.

Tvůrci už nyní představili na internetu píseň Cesta s filmovými záběry, klasický videoklip slibují těsně před zahájením vysílání, uvedla Turnerová.

Rottrová začínala kariéru v šedesátých letech v ostravských kapelách Samuel, Majestic a Flamingo (později Plameňáci). Zatím poslední studiové album Stopy vydala v roce 2009. "Ze spolupráce s Marií Rottrovou mám velkou radost, píseň Cesta jsme jí s Tomášem Belkem napsali na tělo. Paní Rottrová pro mne patří mezi hrstku skutečně profesionálně vybavených a v projevu velmi důvěryhodných českých zpěvaček. Těch pár společných hodin ve studiu byl pro mne velký zážitek," sdělil Ostrouchov, který je zároveň autorem hudby pro celý seriál Zrádci.

Šestidílná kriminální série se odehrává v prostředí česko-vietnamské drogové mafie. V hlavních rolích se představí Cyril Dobrý, Lenka Krobotová, Václav Neužil, David Novotný, Eliška Křenková, Miloslav Pecháček a další.

"Na platformě kriminálního žánru Zrádci vypráví tři příběhy. Zachycují tři nemocná ega, tři iluze, které ve svém souhrnu pojmenovávají náš svět. První příběh je ve svém archetypu pohádkou o chlapci, co se vypravil do světa hledat štěstí. Klip k ústřední písni Cesta empatizuje právě tento hrdinou chybně si vyložený mýtus. Hlas Marie Rottrové zde zastupuje a souzní s rodiči hlavní postavy. Je to píseň matky svému synovi," uvedl producent a režisér Viktor Tauš.

Podle scenáristy Mira Šifry se seriál Zrádci odehrává ve světě, kde musí protidrogová policie změnit způsob práce, aby udržela tempo s dobou. Přitom policisté dělají ale i chyby, které stojí lidi kolem nich život. "Koupit pervitin přes web je dnes jen o trochu komplikovanější, než koupit přes internet ledničku. A drogy vám domů přiveze pošťák stejně jako kteroukoliv jinou zásilku," uvedl Šifra k seriálu, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou na základě skutečných událostí.