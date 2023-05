Mariánské Lázně zahájily lázeňskou sezonu, očekávají dobrou návštěvnost

Mariánské Lázně (Chebsko) - Žehnáním pramenům začala v Mariánských Lázních na Chebsku lázeňská sezona. Slavnostní zahájení, kterého se účastní tisíce lidí, je ve městě jednou z největších událostí s více než dvousetletou tradicí. Jde o symbolickou akci, protože lázeňská sezona v Mariánských Lázních trvá celoročně. Letošní rok by mohl být z pohledu návštěvnosti velmi dobrý, řekl dnes ČTK starosta Martin Hurajčík (ANO).

"Začátek roku a první kvartál byl nad očekávání, protože turistů je mnoho a zájem o Mariánské Lázně je, jak o léčebné procedury, tak i o město samotné. Pevně věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat, Mariánské Lázně mají co nabídnout," řekl starosta.

Mariánské Lázně, které jsou od roku 2021 společně s deseti evropskými lázeňskými městy na seznamu kulturního dědictví UNESCO, čekají letos velké investice na podporu cestovního ruchu. Před dokončením je rekonstrukce historického domu Chopin, kde je v plánu infocentrum a komunitní centrum. Součástí bude výstava připomínající UNESCO. Radnice se chce zaměřit také na opravy silnic a chodníků, rekonstrukcí projde i známá zpívající fontána, což je charakteristická atrakce lázeňské kolonády.

Město by se mělo letos dozvědět, zda obdrží status klimatických lázní. Mohlo by tak mít oficiálně všechny léčivé přírodní zdroje. K minerální vodě, minerálnímu oxidu uhličitému a rašelině by se tak nově zařadilo i klima. Vedení města očekává, že se díky tomu podaří přilákat více hostů z České republiky i ze zahraničí.

Dobrou návštěvnost města potvrzuje také generální ředitel Léčebných lázní Mariánské Lázně Karel Kalivoda. "Letošní sezona nám dává naději na stabilizaci. Výsledky prvního čtvrtletí jsou nad výsledky roku 2019. To znamená v tržbách jsme překonali, v počtu hostů také, ale to jen díky tomu, že se zkracuje délka pobytu. Co se týká nákladů, tak tam se s rokem 2019 srovnávat nemůžeme, profitabilita je horší," řekl Kalivoda.

Lázeňské hotely jsou nyní plné z 65 procent, polovinu tvoří zahraniční turisté. Společnost Léčebné lázně nyní plánuje z důvodu vyššího zájmu otevřít i poslední ze sedmi hotelů, který byl dosud kvůli nižší návštěvnosti z doby epidemie koronaviru uzavřen. Letos se chtějí zaměřit na rozvoj a investice, které poslední roky kvůli úsporám museli odkládat.

Lázeňskou sezonu o dalších květnových víkendech zahájí i zbývající lázeňská města v Karlovarském kraji. Příští víkend otevřou sezonu Františkovy Lázně, poslední květnový víkend pak lázně Jáchymov.