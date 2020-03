Marhoul získal v Bělehradu další cenu za Nabarvené ptáče

Praha - Václav Marhoul po úspěchu na cenách Český lev, kde jeho snímek Nabarvené ptáče z 11 nominací proměnil osm včetně té za nejlepší film, obdržel cenu pro nejlepšího režiséra na festivalu FEST v srbském Bělehradu. ČTK o tom dnes za tvůrce informovala Jana Šafářová.

"Této ceny za režii si velmi vážím, protože festival v Bělehradě je znám kvalitou své soutěže a i tento rok byla konkurence více než silná," uvedl Marhoul.

Srbská porota v hlavní soutěži cenu udělila Marhoulovi s odůvodněním, že "film je extrémně odlišný od všech současných filmových trendů. Václav Marhoul natočil velkolepé umělecké dílo připomínající největší mistrovská díla 'sedmého umění'".

Černobílý snímek o krutostech války Nabarvené ptáče se stal na vyhlašování filmových cen Český lev nejúspěšnějším filmem roku 2019. Snímek podle stejnojmenného románu Jerzyho Kosińského vedle osmi Českých lvů získal i cenu za mimořádný audiovizuální počin.

Marhoul, který v listopadu podepsal smlouvu s prestižní americkou agenturou zastupující umělce Creative Artists Agency (CAA), by nyní měl podle serveru Deadline natočit životopisné drama o senátoru Josephu McCarthym. Ten proslul v padesátých letech jako člověk, který nenáviděl komunismus a byl přesvědčen, že na důležitých pozicích v americkém veřejném životě je spousta komunistů a špionů KGB. Scénář k filmu by měl napsat Tom O'Connor. "Pokud ještě něco natočím, tak to bude úplně jiný film a jiný žánr. Nabarvené ptáče mi dalo určitý posun, tenhle snímek mě hodně naučil," řekl před časem ČTK Marhoul.

Film Nabarvené ptáče byl uveden ve světové premiéře v hlavní soutěži na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, kde obdržel cenu studentské poroty. Následně byl promítán v sekci Special Screenings na filmovém festivalu v Torontu a měl americkou premiéru na 55. Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu. Tam dostal Smutný cenu za nejlepší kameru.

Na Mezinárodním filmovým festivalu v Kalkatě získal režisér Marhoul Zlatého královského bengálského tygra, cenu určenou pro nejlepšího režiséra. Na Mezinárodním filmovém festivalu Camerimage v Toruni si Marhoul odnesl cenu Mezinárodní federace filmových kritiků (FIPRESCI) a Smutný získal za kameru ocenění Bronze Frog.

Nabarvené ptáče se dostalo do nominace na cenu Zlatý Glóbus i na cenu za Nejlepší zahraniční film v rámci 92. ročníku amerických filmových cen Oscar, žádnou z nominací ale neproměnilo. Film vidělo v českých kinech přes 100.000 diváků. Snímek je vnímán rozporuplně. Některým divákům vadí zobrazované násilí a krutost, jiní pak včetně mnoha zahraničních kritiků film vyzdvihují právě pro věrnost předloze a silnou výpověď. Film je příběhem malého chlapce, kterého v prvních týdnech druhé světové války poslali rodiče z velkého města ve východní Evropě do zdánlivého bezpečí vzdálené vesnice.