Marhoul: V Benátkách film Nabarvené ptáče určitě nezapadl

Benátky (Itálie)/Praha - Snímek českého režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče se po svém uvedení na mezinárodním filmovém festivalu v italských Benátkách zařadil mezi snímky, které vzbudily velkou pozornost. Například recenzent serveru belgické televize a rozhlasu RTBF jej označil za šokující film, který bezpochyby rozdělí festivalové diváky. Agentura AFP tvrdí, že soutěžní film, natočený podle stejnojmenného románu amerického spisovatele polsko-židovského původu Jerzyho Kosińského, benátskou přehlídkou "otřásl". Také režisér Marhoul míní, že film určitě nezapadl.

"Nejhorší, co se může stát jakémukoliv uměleckému dílu, ať už je to kniha, film, obraz nebo socha, je, když je zapomenuto. To je potom prohra," řekl dnes ČTK Marhoul. "Všechny recenze jsem nečetl, ale nabyl jsem pocitu, že jsou vesměs pozitivní," dodal ke snímku, který znamená první soutěžní účast české kinematografie na jednom z největších filmových festivalů po 25 letech.

Zdrženlivější a kritičtější jsou autoři z německých médií. Nabarvené ptáče podle německých kritiků nabízí působivou černobílou kompozici, neobejde se ale bez klišé, je brutální a zanechává ubíjející dojem. "Já si myslím, že ten film nemá klišé žádné. Recenzent měl určitě na mysli scénu s vlakem převážejícím židovské vězně, já si ale troufnu říct, že tahle scéna rozhodně klišé není. Nikde jsem v žádném filmu takovou neviděl," prohlásil Marhoul.

Autor recenze v britském listu The Guardian Nabarvené ptáče označil za fantasmagorický horor o východní Evropě, ze kterého polovina diváků v Benátkách odešla. Jeho informace však není přesná. Během novinářské projekce opustilo sál několik desítek diváků, převážně žen, ale sál pro 1500 lidí zůstal plný. Polovina přítomných odešla až během dlouhých závěrečných titulků. "Česky řečeno to (recenzent v britském listu) trochu zvojtil," smál se Marhoul.

Český režisér podle svých slov dostal přibližně 190 esemesek, ze kterých pochopil, že soutěžní účast jeho filmu v Benátkách je v Česku hodně sledovanou událostí. "Až z toho mám pocit, že nám fandí jako hokejistům na mistrovství světa. Jsem zvědavý, co to udělá s návštěvností Nabarveného ptáčete v Čechách," uvedl.

Příběh židovského chlapce, který koncem druhé světové války putuje zničenou necivilizovanou východní Evropou, do tuzemských kin dorazí 12. září.

Podle Radima Fialy, který ve filmu ztvárnil kozáckého vůdce Cossacka, může představitel hlavní role Petr Kotlár aspirovat na hlavní cenu za herecký výkon. Hlavní ceny festivalu pořadatelé 76. ročníku benátského festivalu udělí 7. září. "Ostatní filmy jsem neviděl, nemám srovnání, takže bych nevyloučil, že Brad Pitt může být lepší než Péťa Kotlár. Ale Českého lva za herecký výkon by si tedy zasloužil. Také Péťu za sebe jako producent na tu cenu navrhnu, aby o něm akademici hlasovali," dodal Marhoul.

Nabarvené ptáče je jedním z jednadvaceti filmů v hlavní soutěži. O hlavní cenu Zlatého lva soupeří mimo jiné vesmírné drama Ad Astra (Ke hvězdám) režiséra Jamese Graye v hlavní roli s Pittem, historické drama J'accuse (Žaluji) režiséra Romana Polanského či snímek The Laundromat (Prádelna) režiséra Stevena Soderbergha, ve kterém hrají Meryl Streepová, Gary Oldman a Antonio Banderas.