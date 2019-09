Mareš zná recept na teplické zvednutí, ale nebude ho ventilovat

Uherské Hradiště - Tepličtí fotbalisté natáhli dnes na Slovácku svoji šňůru ligové neporazitelnosti na čtyři utkání. Gólovou trefou se na remíze 1:1 v Uherském Hradišti podílel Jakub Mareš, který se v létě vrátil domů z polského Lubinu. Teplice se tak po nevalném startu zvedají směrem ke středu tabulky, ale nejlepší střelec týmu se čtyřmi trefami o tom nechce nějak podrobněji mluvit.

Na Mareše mezi novináři mířil dotaz, v čem vidí zlepšení teplického týmu. "Vím to, ale necháme si to v kabině, nebudeme to ventilovat někam ven. Víme to, cítíme to mezi sebou, ale necháme si to pro sebe," prohlásil Mareš.

Při ojedinělém brejku v první půl dal Mareš vedoucí gól. "Díval jsem se, kde stojí brankář, už jsem chtěl udělat o krok dřív, počkal jsem si, měl jsem i trochu štěstí, ale to k tomu patří," usmál se.

Byla to jeho čtvrtá trefa ve třech utkáních. "Jsem rád, že to tam začalo padat. Kdyby mi uznali regulérní gól v Olomouci, měl bych jich ještě víc. Ale jsem rád, že získáváme body," radoval se dvaatřicetiletý odchovanec teplického fotbalu. Přidat další mohl teoreticky i z penalty, kdyby ji sudí po jeho kontaktu s obráncem pískl. Nestalo se. "Obránce absolutně neměl balón a zabránil mi ve střelbě, i když jsem si to blbě zpracoval," prohlásil.

Mareše mrzí, že nedotáhli vedení do přestávky. "Byl to hloupý nákop a dostali jsme z něj gól, ve druhé půli jsme to uhráli více vůlí, protože jsme tahali za sebou nohy," řekl. "Chtěli jsme dát co nejdříve gól, abychom pak mohli trochu zalézt a spoléhat na brejky. Víme, že Slovácko tak hraje celou sezonu. Nakopává, hraje na souboje a my jsme se jim dneska dost přizpůsobili. Moc koukatelný to nebylo, ale bod je důležitý," dodal Mareš.

Teplice jsou nyní v jednom zápasovém kole. Ve středu uspěli v dohrávce s Mladou Boleslaví. "Cesta sem na jih Moravy byla trochu komplikovaná, ale nemůžeme se na to vymlouvat, bylo to na nás všech znát," nezakrýval Mareš únavu z posledních dnů. "Ale odmakali jsme to a odbojovali, fotbalu tam moc nebylo. Ale bod zvenku se počítá," zakončil.