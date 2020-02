Marek Ztracený se po vyprodané O2 areně vydá směr Eden

Praha - Po dvakrát vyprodané O2 areně v Praze chystá příští rok zpěvák a skladatel Marek Ztracený další velký koncert. Tentokrát zamíří na fotbalový stadion v pražském Edenu. Přesný termín vystoupení je zatím tajemstvím.

Probliknutí nápisu "směr Eden" nad pódiem během koncertu v O2 areně mělo dát najevo, že Ztracený a jeho skupina stojí nohama pevně na zemi a mají chuť dále pracovat. Ztracený to dnes řekl v rozhovoru s ČTK.

"Není to o mém egu, že bych chtěl větší a větší akce, ale o tom, že bych rád fanouškům, rodině, kamarádům nabídl něco zajímavého," uvedl Ztracený. "V kulturácích mě to baví, ale tam lidé zažijí koncert třicetkrát do roka a nebudou si o něm povídat několik měsíců nebo let. Ale když udělám velký koncert, mohu jim nabídnout něco speciálního, něco navíc, o čem budou dlouho mluvit," dodal.

Ztracený dnes ve vydavatelství Supraphon převzal zlatou desku za půlmilionový prodej svého alba Planeta jménem stres, které vydal před necelým týdnem. "Je to neuvěřitelné. Když člověk vydává desku, tak má strach, aby si ji vůbec někdo koupil. A teď se bojím, aby nám nedošly její zásoby. Je super, že to někoho zajímá," uvedl Ztracený.

Album s deseti novými písněmi a přidaným jedenáctým vánočním singlem Stačí věřit vydaným na konci loňského roku doprovází "valentinský" videoklip ke skladbě Tak se nezlob, který má 1,7 milionu zhlédnutí. V klipu na mandolínu hraje řada známých osobností včetně šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha nebo hokejisty Jaromíra Jágra. "Cítil jsem, že by bylo fajn před O2 arenou ještě s něčím přijít, tak jsem vzal telefon a o pauzách zkoušek jsem začal obvolávat lidi. Cesty byly různé, třeba Jágra jsem sehnal díky svému kamarádovi, hokejistovi Radkovi Smoleňákovi," podotkl.

Ztracený letos ještě vystoupí na majálesech a různých festivalech, například v pátečním programu putovní akce Hrady CZ nebo na Kryštof Kempech, které letos začínají 4. července v Náměšti na Hané. "K téhle akci mám zvláštní vztah, protože v roce 2014 po úrazu Michala Hrůzy mi Richard Krajčo zavolal, jestli bych za Michala nezaskočil, a tím moji kariéru trochu zlomil k lepšímu," konstatoval.

V roce 2008 odstartoval rodák ze Železné Rudy svoji kariéru písní Ztrácíš a stal se objevem roku v anketě Český slavík. Hudebník, který letos 26. února oslavil 35. narozeniny, ve svém profesním životě zažil vrcholy i pády. Nyní prožívá nejúspěšnější období svého působení na hudební scéně. Potvrzením jeho cesty na špičku české populární hudby je i jeho spolupráce s Karlem Gottem, Hanou Zagorovou a Lucií Bílou. "Ono je těžké po těchto interpretech někomu dalšímu skládat písničky. Já to nevyhledávám, ale když mi přijde do cesty někdo, kdo mě bude bavit a budeme si rozumět, tak se spolupráci nebráním," řekl.