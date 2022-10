Marek Ztracený ohlásil na příští rok koncert na fotbalovém stadionu v Edenu

Praha - Zpěvák a skladatel Marek Ztracený ohlásil další velký koncert. Příští rok chce 17. června zahrát na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. ČTK o tom informoval David Landštof z vydavatelství Supraphon.

"Je to něco, o čem jsme snili už dlouho, a ta neuvěřitelná cesta od malých sálů, kde stálo dvacet lidí, přes čtyři vyprodané O2 areny (a další haly) a přes dvě Tour de léto, by měla vyvrcholit právě v pražském Edenu 17. června 2023," napsal zpěvák na své sociální sítě. "Taky byste měli vědět, že tento koncert bude na několik let naším posledním veřejným vystoupením, a nejen proto do toho dáme úplně všechno," doplnil Ztracený bez bližšího vysvětlení.

Vstupenky budou v prodeji od 13. října. O koncertu na stadionu, kde hrají svá domácí utkání fotbalisté Slavie, hovořil Ztracený poprvé před dvěma lety. Vystoupení se mělo uskutečnit v loňském roce, jeho plány však překazila tehdejší protipandemická opatření.

"Není to o mém egu, že bych chtěl větší a větší akce, ale o tom, že bych rád fanouškům, rodině, kamarádům nabídl něco zajímavého," řekl tehdy ČTK Ztracený. "V kulturácích mě to baví, ale tam lidé zažijí koncert třicetkrát do roka a nebudou si o něm povídat několik měsíců nebo let. Ale když udělám velký koncert, mohu jim nabídnout něco speciálního, něco navíc, o čem budou dlouho mluvit," dodal.

Ztracený před dvěma lety převzal zlatou desku za půlmilionový prodej svého zatím posledního alba Planeta jménem stres. Album s deseti novými písněmi a přidaným jedenáctým vánočním singlem Stačí věřit, který vyšel na konci loňského roku, doprovodil úspěšný videoklip ke skladbě Tak se nezlob. Klip má dodnes přes 14,3 milionu zhlédnutí. Na mandolínu v něm hraje řada známých osobností včetně šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha nebo hokejisty Jaromíra Jágra.

V roce 2008 odstartoval rodák ze Železné Rudy svoji kariéru písní Ztrácíš a stal se objevem roku v anketě Český slavík. Hudebník, který letos 26. února oslavil 37. narozeniny, ve svém profesním životě zažil vrcholy i pády. Nyní prožívá nejúspěšnější období svého působení na hudební scéně. Loni získal Českého slavíka v kategorii zpěváků, stal se i absolutním vítězem podle počtu hlasů, kterých obdržel 48.048.