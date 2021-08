Praha - Zpěvák Marek Ztracený na letní koncerty naváže halovým turné Restart 2021, pro které se rozhodl na základě aktuálních vládních nařízení. Turné zahájí 8. září v brněnské DRFG areně, poté vystoupí dvakrát v pražské O2 areně, Pardubicích a sérii velkých koncertů zakončí 2. října v Ostravar areně v Ostravě. Ztracený 20.000 lístků věnoval zdravotníkům, policistům, hasičům a dalším, kteří pomáhali zmírnit důsledky pandemie koronaviru. ČTK o tom za pořadatele informoval David Landštof.

Podle připravovaných vládních nařízení platných od 1. září bude umožněno pořadatelům kulturních akcí pustit do objektu plnou kapacitu diváků. Vstup je umožněn pro 3000 osob s potvrzením o očkování proti covid-19, s negativním testem či potvrzením o prodělané nemoci. Zbylou kapacitu koncertu mohou doplnit návštěvníci očkovaní nebo s potvrzením o prodělané nemoci a případně návštěvníci s testem, ale ti nesmí tvořit více než 50 procent ze zbývající kapacity.

"Promysleli jsme to ze všech stran a úhlů a vyhodnotili, že když nám konečně vládní nařízení umožnila koncerty v O2 areně, Brně, Ostravě a Pardubicích uskutečnit i za cenu menších kompromisů, půjdeme do toho a uděláme všechno pro to, abyste dostali skvělý zážitek. Je to vlastně pokus o malý zázrak a bereme to jako obrovskou výzvu. Že i v téhle době to jde. Že i v téhle době se mohou lidé bavit a na chvíli hodit starosti za hlavu," uvedl Ztracený. "Od začátku pandemie jsme se řídili vládními nařízeními. Respektovali jsme, když bylo živé hraní zakázáno, a čekali, až někdo mávne a řekne: 'hrajte'. A to se teď stalo," dodal.

V případě koncertu v O2 areně platí, že vstupenky z termínu 20. února 2021 jsou platné na termín 15. září 2021 a vstupenky z 21. února 2021 jsou platné na termín 16. září 2021.

V roce 2008 odstartoval rodák ze Železné Rudy Ztracený svoji kariéru písní Ztrácíš a stal se objevem roku v anketě Český slavík. Šestatřicetiletý hudebník ve svém profesním životě zažil vrcholy i pády. Nyní prožívá nejúspěšnější období svého působení na hudební scéně. Potvrzením jeho cesty na špičku české populární hudby je i jeho spolupráce s Karlem Gottem, Hanou Zagorovou a Lucií Bílou. Loni Ztracený převzal zlatou desku za půlmilionový prodej svého alba Planeta jménem stres. Před rokem v únoru dvakrát vyprodal O2 arenu v Praze.