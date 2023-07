Marchand překonal na MS nejstarší rekord, zaskvěla se i Titmusová

Fukuoka (Japonsko) - Francouz Léon Marchand překonal nejstarší světový rekord v dlouhém bazénu. V polohovém závodě na 400 metrů o něj na mistrovství světa připravil Michaela Phelpse, který ho držel 15 let od olympijských her 2008 v Pekingu. Byl to druhý světový rekord úvodního dne soutěží v bazénovém plavání na šampionátu ve Fukuoce. O ten první se postarala v závodě na 400 metrů volným způsobem olympijská vítězka Ariarne Titmusová z Austrálie. Barbora Seemanová vstoupila do šampionátu 22. místem v závodě na 100 metrů motýlek, což je její doplňková disciplína.

Jednadvacetiletý Marchand rozhodující náskok na soupeře i Phelpsův výkon získal na prsařském úseku. Nakonec dohmátl v čase 4:02,50 minuty, tedy o 1,34 sekundy rychleji než dlouho nepřekonatelný výkon legendárního Američana. Ten závod sledoval přímo v Japonsku a Marchandovi zatleskal, přestože právě přišel o svůj poslední individuální světový rekord.

Podobně suverénně jako Marchand si počínala Titmusová na kraulařské čtyřstovce. Po loňské absenci na světovém šampionátu ukázala, kdo je královnou této distance, a vyhrála o více než tři sekundy. Výkonem 3:55,38 vylepšila o sedm desetin výkon šestnáctileté Kanaďanky Summer McIntoshové, která ji v březnu připravila o historické maximum.

Daleko za Titmusovou finišovala obhájkyně titulu Katie Ledecká. Americká hvězda se v polovině závodu pohybovala mimo stupně vítězů a zrychlení jí nestačilo na lepší než stříbrnou pozici. Zopakovala umístění z OH v Tokiu, kde se s Titmusovou utkala naposledy.

Mladičká McIntoshová přišla o světový rekord a nezískala ani medaili. Většinu závodu byla druhá a ještě padesát metrů před cílem držela bronzovou pozici, ale pak se před ni o 35 setin dostala Novozélanďanka Erika Fairweatherová.

Mužský závod na 400 metrů volným způsobem vyhrál Australan Samuel Short. Devatenáctiletý plavec ohrožoval letitý světový rekord Němce Paula Biedermana a v závěru sváděl tuhý souboj s olympijským šampionem Ahmedem Hafnávím z Tuniska. Dohmátl v čase 3:40,68, kterým zaostal o 61 setin za historickým maximem z roku 2009, a vyhrál o dvě setiny sekundy. Po loňském zlatu na patnáctistovce a stříbru na čtyřstovce z Her Commomwealthu slavil první světový titul.

Skvělý australský den podtrhla světovým rekordem 3:27,96 ženská kraulařská štafeta na 4x100 metrů ve složení Mollie O'Callaghanová, Shayna Jacková, Meg Harrisová a Emma McKeonová. Vyhráli také jejich mužští kolegové, kterým titul v téže disciplíně zajistil rychlým finišem Kyle Chalmers.

Seemanová vstoupila do MS 22. místem na 100 metrů motýlek

Plavkyně Barbora Seemanová vstoupila do mistrovství světa 22. místem v závodě na 100 metrů motýlek, což je její doplňková disciplína. Z rozplaveb dnes v japonské Fukuoce nepostoupil ani Daniel Gracík, který obsadil na motýlkářské padesátce 43. místo.

Kraulařka Seemanová v rozplavbě dohmátla za 59,36 sekundy, potřetí v kariéře se dostala v této disciplíně pod jednu minutu. Byla o 21 setin pomalejší než při svém květnovém osobním rekordu v Šamoríně. Osmnáctiletý Gracík výkonem 23,96 zaostal o půl sekundy za vlastním českým rekordem.

"Účel to asi splnilo. Byla to pro mě zábavnější forma otevření MS. Doufala jsem v čas pod 59 sekund, určitě jsem na to měla. Ale měla jsem totálně hrozný výjezd po padesátce. Chtěla jsem jet po obrátce delší vlnění, ale pak jsem si říkala, že to dechově nedám a trochu jsem zpanikařila. Šla jsem nahoru, ještě jsem tam nedokopla kop, takže taková chybička," zhodnotila Seemanová svůj první závod před zaplněným hledištěm pro osm tisíc diváků pro Český rozhlas Radiožurnál Sport.

Bazénové plavání - finále:

Muži:

400 m v. zp.: 1. Short (Austr.) 3:40,68, 3. Hafnáví (Tun.) 3:40,70, 3. Martens (Něm.) 3:42,20, 4. Pereira de Costa (Braz.) 3:43,58, 5. Kim U-min (Korea) 3:43,92, 6. Djakovic (Švýc.) 3:44,22.

400 m pol. záv.: 1. Marchand (Fr.) 4:02,50 - světový rekord, 2. Foster (USA) 4:06,56, 3. Seto (Jap.) 4:09,41, 4. Kalisz (USA) 4:10,23, 5. Smith (Austr.) 4:10,37, 6. Clareburt (N. Zél.) 4:11,29.

4x100 m v. zp.: 1. Austrálie (Cartwright, Southam, Taylor, Chalmers) 3:10,16, 2. Itálie (Miressi, Frigo, Zazzeri, Ceccon) 3:10,49, 3. USA (Held, Alexy, Guiliano, King) 3:10,81, 4. Čína 3:11,38, 5. Kanada 3:12,05, 6. Brazílie 3:12,71.

Ženy:

400 m v. zp.: 1. Titmusová (Austr.) 3:55,38 - světový rekord, 2. Ledecká (USA) 3:58,73, 3. Fairweatherová (N. Zél.) 3:59,59, 4. McIntoshová (Kan.) 3:59,94, 5. Li Ping-ťie (Čína) 4:01,65, 6. Pallisterová (Austr.) 4:05,17.

4x100 m v. zp.: 1. Austrálie (O'Callaghanová, Jacková, Harrisová, McKeonová) 3:27,96 - světový rekord, 2. USA (Walshová, Weitzeilová, Smoligaová, Douglassová) 3:31,93, 3. Čína (Čcheng Jü-ťie, Jang Ťün-süan, Wu Čching-feng, Čang Jü-fej) 3:32,40, 4. Británie 3:33,90, 5. Švédsko 3:34,17, 6. Nizozemsko 3:35,41.