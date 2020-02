Maratonkyně Joglová chce na OH, potřebuje se zlepšit o sedm minut

Praha - Maratonkyně Marcela Joglová se chce kvalifikovat na olympijské hry. Ke splnění limitu 2:29:30 si potřebuje vylepšit osobní rekord o více než sedm minut. Pokusí se o to 5. dubna v osvědčeném Rotterdamu, kde si loni posunula osobní rekord na 2:36:53 a zajistila si účast na mistrovství světa v Dauhá. Tam v horkém počasí doběhla dvacátá.

Dvaatřicetiletá Joglová věří, že překonání limitu není nereálné. "Trénink nasvědčuje tomu, že to v mých silách je. I když můj osobní rekord je dost daleko," řekla na dnešní tiskové konferenci. Pokud by se na OH kvalifikovala, nepoběží v Tokiu, ale v Sapporu, kam byly silniční atletické disciplíny kvůli očekávanému horku přesunuty.

Loni si v Rotterdamu zlepšila tehdejší osobní maximum z října 2018 o sedm minut, i když běžela s natrženým předním stehenním svalem. Od května trénuje pod vedením Pavla Červinky, s nímž před tím přípravu příležitostně konzultovala, a její trénink dostal řád. "Minule jsem začala hrozně opatrně, víceméně jako hobík, ta příprava nebyla tak strukturovaná. Teď už to není chaos, má to hlavu a patu. Před tím jsem hodně běhala na pocity. Teď už jsem zodpovědnost přehodila na trenéra, protože mu důvěřuji," uvedla běžkyně, která se do české špičky prosadila teprve nedávno.

Živila se jako fitness trenérka, ale této profesi se nyní věnuje už jen občas. Podle trenéra Červinky se ještě nedostala na hranice svých schopností. "Myslím, že ten potenciál leží dál, než kam dosáhla. Pokud vydrží zdravá, bude se dařit v tréninku a podaří se závod, tak ten limit není nereálný. Na rozdíl od dráhových disciplín má ale jen jeden pokus. Může být špatné počasí, nemusí to sednout, těch vlivů je tam hodně," řekl.

Připomněl, že mezi maratonkyněmi patří Joglová i jako třicátnice k těm mladším. "Šéftrenér (Jan Netscher) si dělal věkový průměr nejlepších závodnic v Dauhá a zjistil, že Marcela je vlastně juniorka. Posunulo se to, teď vytrvalkyně dosahují nejlepších výsledků před čtyřicítkou," dodal.

Joglovou podle něj zdobí výjimečné odhodlání. "Je cílevědomá, koncentrovaná na výsledek. V momentě, kdy ví, co chce, a udělá pro to všechno, se pracuje mnohem lépe," pochvaloval si. Důkazem pro něj byl dlouhý běh loni před MS v Livignu, do kterého Joglová vyrazila nalehko, načež náhle začalo sněžit. Přesto promrzlá odběhla 30 z plánovaných 35 kilometrů a ještě se omlouvala, že zbývající pětku už nezvládne. "To už se mi jako trenérovi nestalo hodně dlouho. Pochopil jsem, že její limity a ctižádost jsou úplně někde jinde než u jiných sportovců," vzpomínal.

Díky výsledku na MS se Joglová dostala do Dukly, která ji společně se svazem finančně podporuje. Má tak zaplacené soustředění v Keni, které si loni musela hradit sama. Do Afriky vyrazí na šest týdnů v pondělí.

O den dříve si otestuje formu při půlmaratonu v Barceloně. "Tam bych si chtěla zaběhnout osobák, a když se zadaří, tak se nejlépe přiblížit limitu na mistrovství Evropy," plánovala. Její půlmaratonský osobní rekord z předloňského závodu v Olomouci je 1:16:44, výkonnostní požadavek svazu pro účast na srpnovém evropském šampionátu v Paříži má hodnotu 1:13:11.