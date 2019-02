Černá v Pošumaví (Českokrumlovsko) - Bořící se led a mokrý sníh museli dnes překonat účastníci extrémního závodu Lipno Ice Marathon. Jedná se o jediný středoevropský maraton, jehož trasa vede po zamrzlé vodní hladině. Trasa závodu měla start a cíl v Černé v Pošumaví a z velké části vedla po lipenské přehradě. Hladina je pokryta silnou vrstvou ledu se sněhem, které však v posledních dnech začaly lehce tát a měknout. ČTK to řekla ředitelka akce Adéla Černá.

"Když to přeženu, bylo to dnes ve stylu metr dopředu a 25 centimetrů zpátky. Podmínky byly opravdu extrémní. Závodníci se bořili do sněhu a ledu, i když se na první pohled zdálo, že trasa vede po pevném terénu," uvedla.

Jako první do cíle dorazil Jan Francke. Stejný muž zvítězil i v předchozích ročnících. Letos trasu zdolal za tři hodiny a 40 minut, v minulosti dokázal zvládnout maraton na lipenském ledě i pod tři hodiny. "Závod byl vzhledem k těm mimořádným podmínkám skutečně náročný. Proto je čas pomalejší," řekla Černá.

Organizátoři připravují každý rok jinou trasu. Přizpůsobují ji podmínkám a síle ledu, která nebývá na povrchu celé lipenské nádrže stejná. "Letos trať vedla z Černé v Pošumaví kolem ostrovu Tchaj-wan směrem na Lipno nad Vltavou a zpátky," řekla. Na závod vyrazilo více než sedm desítek běžců, mezi nimiž nechyběli ani zahraniční účastníci. Maraton si například vyzkoušeli i sportovci z Hongkongu.

Černá uvedla, že extrémní maratony v podobných podmínkách se konají na různých místech ve světě. V Česku ovšem nic podobného není. Inspirací pořadatelů však nebyly podobné podniky v zahraničí. Důvod k organizaci lipenského Ice Marathonu byl jiný. "Říkali jsme si, že by byla škoda nevyužít té velké vodní plochy, na níž by se dal celý maraton uběhnout," řekla.