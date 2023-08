Maraton žen na MS vyhrála Shankuleová, Češka Stewartová je šestadvacátá

Budapešť - Maraton žen na mistrovství světa v Budapešti vyhrála Amane Beriso Shankuleová z Etiopie v čase 2:24:23. Její krajanka Gotytom Gebreslaseová k loňskému zlatu přidala stříbro. Česká běžkyně Moira Stewartová obsadila 26. místo časem 2:34:02 jako sedmá nejlepší Evropanka.

V osmičlenné vedoucí skupině, která vykrystalizovala na třicátém kilometru, byly všechny čtyři běžkyně z Etiopie. O tři kilometry později odstoupila Tsegay Gemechuová, která do té doby většinu závodu táhla, a zbývající trio se soupeřkám začalo vzdalovat. Krok s nimi neudržela ani letos nejrychlejší vítězka tokijského maratonu Rosemary Wanjiruová z Keni. Rose Chelimová z Bahrajnu, mistryně světa z roku 2017, už v polovině trati vzdala.

Při posledním stoupání na mostě nastoupila Shankuleová, která v prosinci ve Valencii zaběhla třetí nejrychlejší maraton všech dob (2:14:58). V cíli byla o jedenáct sekund dřív než Gebreslaseová. Třetí doběhla Fatima Ezzahra Gardadiová z Maroka.

Na start se postavilo 77 vytrvalkyň. Stewartová se při premiéře na světovém šampionátu pohybovala ve třetí desítce a cílem proběhla o necelých deset minut za vítězkou. "Jsem spokojená s umístěním. Co se týče umístění, předvedla jsem to, na co mám. Určitě jsem se posunula proti tomu, že jsem sem jela v tabulkách jako nějaká pětašedesátá… Určitě jsem tam předběhla spoustu velkých jmen," řekla Stewartová českým novinářům.

Brzy bylo jasné, že se nepoběží rychle. "První polovina byla taková v pohodě, i když jsme probíhaly v takovém pomalejším tempu. Bylo to za hodinu 15, co jsem koukala, takže to nenasvědčovalo rychlým časům. S tím jsem se rozloučili poměrně brzo. Ale je to světový šampionát, tady se hraje o umístění a s tím jsem spokojená," doplnila česká vytrvalkyně.

Měla radost z umístění mezi Evropankami. "To je pro mě překvapení, ani to nevím, takže určitě velké plus," odvětila, když se to dozvěděla.

Finále:

Ženy:

Maraton: 1. Shankuleová 2:24:23, 2. Gebreslaseová 2:24:34 (obě Et.), 3. Gardadiová (Mar.) 2:25,17, 4. Salpeterová (Izr.) 2:25:38, 5. Yehualawová (Et.) 2:26:13, 6. Wanjiruová (Keňa) 2:26:32, ...26. Stewartová (ČR) 2:34:02.