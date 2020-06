Maraton, půlmaraton i Grand Prix v Praze byly zrušeny

Praha - Maraton a půlmaraton v Praze se nepoběží ani na podzim. Kvůli koronaviru byly pro letošek zrušeny, stejně jako další elitní pražský závod Grand Prix na 10 kilometrů. Na facebooku to oznámil šéf organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.

Organizátoři elitních českých běžeckých závodů stále připravují regionální půlmaratony v Ústí nad Labem, Olomouci, Karlových Varech a Českých Budějovicích a krosový závod Liberec Nature Run, které jsou naplánovány v září a říjnu.

Opatření proti šíření koronaviru se sice postupně uvolňují, ale pořádání masových běžeckých závodů pro tisíce závodníků, které sledují další tisíce fanoušků v ulicích, je stále nereálné.

Organizátoři navíc nemají jasnou perspektivu, jak to bude vypadat na podzim. "Během posledních měsíců jsme pracovali, co to šlo. Vyhlíželi jsme zejména nová oznámení o opatřeních a přepracovávali plány podle překotných změn v uvolňování. Za současného stavu, i když se situace zlepšuje, nebude ani tak možné na podzim s jistotou pořádat akce s velkým počtem účastníků v centru Prahy," uvedl Capalbo. Startovné za zrušené závody bude možné převést na rok 2021, nebo 2022.

Z podobných důvodů byly zrušeny i velké světové maratony v Bostonu, New Yorku a Berlíně. Velký otazník se vznáší nad maratonem v Londýně, který byl odložen na 4. října. Ředitel závodu Hugh Brasher před necelými dvěma týdny informoval, že organizátoři stále hledají cesty, jak maraton v mimořádné situaci bezpečně uspořádat.

V Česku se i větší běžecké akce pro více než tisícovku účastníků konají, ale závodníci bývají rozděleni do několika startovních vln, aby se nepotkávali. To by mohlo fungovat i u menších půlmaratonů pod hlavičkou RunCzech. Problém je také ve shromažďování lidí podél trasy, kterou na rozdíl od stadionů nelze uzavřít. To byl hlavní důvod, proč se tradiční Pardubický vinařský půlmaraton, jehož součástí je mistrovství republiky, přesunul do vesničky Kostěnice.

RunCzech ještě před oznámením zrušení velkých pražských závodů připravil pro rekreační běžce mimořádný letní program s pětikilometrovými závody na letištích v Karlových Varech, Českých Budějovicích a v Praze a v pivovaru v Plzni.