Maraton psaní dopisů letos podpoří čínskou novinářku či mladého Bělorusa

Praha - Pojedenácté se mohou lidé v Česku zapojit do celosvětové kampaně Maraton psaní dopisů, kterou na pomoc politickým vězňům, nespravedlivě pronásledovaným či mučeným z různých koutů světa pořádá organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Letos akce upozorní například na příběh mučené čínské novinářky, která pátrala po původu nového typu koronaviru způsobující nemoc covid-19. Amnesty International ČR (AI) o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Lidé psaním dopisů podpoří také muže z Guatemaly, který byl za ochranu tamní řeky odsouzen k sedmi letům vězení, nebo sedmnáctiletého Bělorusa, jehož tamní režim podle ochránců lidských práv zatkl, mučil elektrickým obuškem a odsoudil k pěti letům vězení za demonstraci, které se nezúčastnil.

Loni Češi napsali zhruba osm tisíc dopisů na podporu politických vězňů, nespravedlivě pronásledovaných a mučených lidí v různých zemích světa. Lidé píšou sami, jako rodina i hromadně v kavárnách, knihovnách, kostelech, skautských klubovnách nebo ve školách. "Lidé mohou psát prezidentům, ministrům a dalším mocným, kteří mají možnost zasáhnout do daného případu a zajistit vězněným spravedlivý proces či propuštění," uvedl mluvčí české pobočky AI Erik Bartoš.

Je možné napsat i takzvané solidární dopisy, které jsou adresované přímo obětem bezpráví, například do vězení nebo jejich rodinám. "Tyto dopisy jsou pro ně zdrojem obrovské podpory. Jsou pro ně nadějí a důkazem, že jejich utrpení není zbytečné," dodala koordinátorka akce Žaneta Sladká. Za příklad může podle ní sloužit osud bývalého politického vězně a pozdějšího prezidenta Václava Havla. I on byl jedním z těch, za které příznivci AI posílali před rokem 1989 do Československa podpůrné dopisy a výzvy.

Z loňského ročníku dopadla podle AI úspěšně polovina případů - tito lidé byli například propuštěni z vězení nebo skončilo jejich stíhání či pronásledování.

Zájemci, kteří se chtějí do akce zapojit, se mají zaregistrovat na webových stránkách kampaně. Poté se dozví potřebné pokyny a pak už podle organizátorů jen stačí dopis napsat a odeslat.

Maraton psaní dopisů navazuje na dopisové akce, které AI organizuje od svého vzniku v roce 1961. Současná podoba akce vznikla před 20 lety, Česko se k ní připojilo před deseti lety. Kampaň vyvrcholí na Mezinárodní den lidských práv, který připadá na 10. prosince.