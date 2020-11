Maradona byl propuštěn z nemocnice a nastoupil na odvykací kůru

Buenos Aires - Legendární fotbalista Diego Maradona byl dnes propuštěn z nemocnice, kde se zotavoval po operaci mozku, a sanitka ho převezla přímo na rehabilitační kliniku. Tam se šedesátiletý Argentinec podrobí odvykací kůře kvůli závislosti na alkoholu, s níž má dlouhodobě problémy. Potvrdil to jeho osobní lékař Leopoldo Luque, podle něhož Maradonu doprovodil člen rodiny.

Právě abstinenční příznaky u Maradony, jenž by v minulosti závislý i na drogách, vyvolaly po operaci komplikace. "Dobrá zpráva je, že se Diego dal do kupy a chce podstoupit odvykačku," řekl jeho právní zástupce Matias Morla novinářům před klinikou v Buenos Aires. "Diego má za sebou asi ty nejtěžší chvíle v životě a myslím, že je zázrak, že odhalili to krvácení do mozku, které ho mohlo stát život," dodal.

Mistr světa z roku 1986 byl hospitalizován na začátku minulého týdne tři dny po 60. narozeninách kvůli vyčerpání, dehydrataci a anémii. O jeho propuštění už se hovořilo několikrát, vždy se ale objevily nové komplikace, které to na poslední chvíli zhatily. Nejprve se Maradona musel 3. listopadu podrobit akutní operaci poté, co vyšetření odhalilo krevní sraženinu v mozku. Následné zotavování pak zbrzdily abstinenční příznaky, kvůli nimž ho lékaři museli utlumit léky.