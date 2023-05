Manželstvím pro homosexuály by se Sněmovna mohla zabývat tento týden

Praha - Uzákoněním možnosti manželství i pro stejnopohlavní páry by se Sněmovna mohla zabývat v úvodním kole tento týden. Při dnešních změnách programu schůze to prosadila předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). V podstatě souběžně by pak poslanci mohli projednávat podle návrhu předsedy klubu ODS Marka Bendy také ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy.

Lidé stejného pohlaví by podle poslanecké novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

"Bylo by dobře, abychom obě normy projednávali současně," zdůvodnil Benda svůj návrh, aby byla o něco předřazena také poslanecká úprava ústavní Listiny základních práv a svobod, jež by zakotvila ochranu manželství jako svazku muže a ženy. Stejný postup projednávání obou předloh zvolila Sněmovna i v minulém volebním období. Debatu o nich ale tehdy nedokončila.

Předloha k manželství stejnopohlavních párů měla být původně posledním bodem jednání dolní komory v polovině května. Na základě dohody koaličních frakcí Sněmovna ale nakonec úvodní kolo projednávání novely nezahájila.

Opoziční ANO a SPD při dnešním projednáváním změn programu schůze neuspěly s návrhy, aby poslanci přednostně zabývali stavem letošního státního rozpočtu nebo takzvaným vládní konsolidačním balíčkem. Projednání situace státního rozpočtu prosazovala stejně jako v minulosti předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Příjmy ani výdaje návrhu, jak jej loni Sněmovně předložil za vládu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), podle ní neodpovídaly realitě. Schillerová uvedla, že rozpočtové "podvody a triky" dosáhly objemu 150 miliard korun. "Čeká nás bezesporu novela zákona o státním rozpočtu," míní.

Lídr SPD Tomio Okamura mluvil v souvislosti s konsolidačním balíčkem o aroganci moci vlády Petra Fialy (ODS). Ve skutečnosti jde podle Okamury o rozsáhlou daňovou reformu, která zvýší daně všem bez rozdílu. Soubor opatření navíc koalice podle něho "ušila horkou jehlou". "Hádáte se mezi sebou," podotkl Okamura k debatám o některých navrhovaných krocích mezi vládními stranami.

Okamura chtěl, aby se poslanci zabývaly i některými dalšími záležitostmi, například přetlakem zájemců o studium na středních školách kvůli silnému populačnímu ročníku. Vláda se na situaci podle něho nepřipravila, což označil za totální selhání a výsledek chaosu na ministerstvu školství. Z opozice zaznívaly i další návrhy změn programu schůze, blok poslancům zabral i s hlasováním zhruba dvě hodiny.