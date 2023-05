Manželka říká, že mám místo mozku včelu, směje se oceněný včelař

Stará Vráž (Písecko) - Jeho lipový med patří podle soutěže Med roku k nejlepším v zemi. Milan Čaloun z firmy Vášnivý včelař za něj vděčí hlavně přírodním rezervacím u Vráže na Písecku, kde roste hodně lip malolistých. Muž, který míval IT firmu, včelaří sedm let, na facebooku ho sleduje 8400 lidí a o včelách dnes i přednáší. Kvůli rostoucím cenám letos čeká obecně menší poptávku po medu. Loni naplnil 3000 sklenic medu, všechny ručně. "Mí nejbližší ví, že tím žiju. Moje žena říká, že mám místo mozku včelu," řekl Čaloun v rozhovoru s ČTK.

"Všechna moje včelstva jsou v okolí obce Vráž, kde jsou tři chráněné přírodní rezervace. Jedna z nich má 27 hektarů a z 60 procent je tam lípa malolistá. To znamená, že koncentrace počtu lip je tam neuvěřitelná, prostředí je alfa a omega. Lipový med je zpočátku sladký, ale má hořkou koncovku. Proto se mu taky říká med pro dospělé, děti ho nejsou schopné konzumovat. A je to nejléčivější český med," řekl Čaloun (43), jenž nyní získal jednu z hlavních cen v soutěži jihočeské regionální komory "Chutná hezky. Jihočesky". Kolem Vráže jsou přírodní rezervace Hrby, Čertova hora a Žlíbky.

Ke včelám se dostal náhodou, v jeho rodině nikdo nevčelařil. Po škole založil IT firmu, měl 12 zaměstnanců, dvě pobočky, obrat v desítkách milionů. Když pak firmu prodal, dalších deset let se živil jako marketingový poradce. "Bylo nevyhnutelné, že se jednoho dne dostanete do fáze vyhoření. Ke včelaření mě přivedly sousedovy úly, jsou vidět, kdykoli přijíždím k domu. Začalo mě to zajímat. A to jsem patřil k lidem, kteří si nebyli jistí, zda rozeznají včelu od vosy. Moje první setkání se včelami bylo na kosmonauta, oblečený odshora dolů, v rukavicích," popsal Čaloun. Již po půlroce chodil ke včelám v tričku a kraťasech. Absolvoval včelařskou školu v Blatné, dnes o včelách i přednáší, točí videa.

Má téměř 160 včelstev. Loňská produkce byla dvě tuny, naplnil 3000 sklenic. Přesto byla poloviční, než čekal. "Způsobil to jediný déšť s kroupami," řekl. Za nejlepší výrobek označil lipový med. Prodává ze dvora i v obchodech. Sklenice medu se 700 gramy stojí od 160 korun, ceny meziročně nezvedl. "Obecně se dá letos očekávat pokles poptávky - když mají lidé hlouběji do kapsy, začnou řešit pouze základní potraviny," míní muž, jemuž vedle manželky pomáhají i děti, přičemž dnes desetiletý syn začal chodit ke včelám jako čtyřletý.

Získal již řadu ocenění. Za lipový med má zlatou medaili od Výzkumného ústavu včelařského. Nejvíc si váží ceny z celostátní soutěže Med roku, kde skončil druhý v kategorii jednodruhových medů. "Ceny mají zásadní vliv na odbyt. V Čechách je 64.000 včelařů, mají přes 700.000 včelstev. Když dostanete cenu, lidé vám důvěřují, že váš med je kvalitní," řekl Čaloun. V budoucnu chce dělat i medovinu, plánuje také menší dárková balení medu. Všechny sklenice plní ručně, automatická stáčečka do sklenic stojí až půl milionu korun.

V ČR za letošní zimu uhynula asi polovina všech včelstev, kolem 300.000. Vyplývá to z odhadu společnosti Medokomerc. Byl to rekordní počet, jak řekl Čaloun. Jemu zahynulo kvůli varroáze asi deset procent včelstev, kolegům z okolí ale i 75 procent nebo všechna. "Mně do deseti procent, ale hodně včelstev bylo oslabených. Když mi padne sto ze 150 včelstev, znamená to, že příští rok nebude mít rodina co jíst," řekl.