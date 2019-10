Manželka prince Harryho podala žalobu na bulvár Mail on Sunday

Londýn - Manželka britského prince Harryho Meghan podala žalobu na bulvární list Mail on Sunday, který zveřejnil její soukromý dopis. Podle jejích právních zástupců bylo zveřejnění korespondence "nezákonné", informovala dnes agentura Reuters. Nedělník se k žalobě zatím nevyjádřil. Ručně psaný dopis, který Mail on Sunday otiskl, Meghan adresovala svému otci Thomasovi Markleovi, se kterým nemá dobré vztahy.

Podle Meghaniných právníků bylo zveřejnění dopisu součástí "kampaně této mediální skupiny", která zveřejňuje "chybné a úmyslně nactiutrhačné články" o ní a jejím manželovi, princi Harrym. Výlohy na soudní při podle právní firmy budou vévoda a vévodkyně ze Sussexu hradit ze soukromých zdrojů.

Pětatřicetiletý vnuk královny Alžběty II. k podané žalobě v prohlášení uvedl, že se jeho manželka stala "další z obětí britského bulvárního tisku, který se pouští do kampaní proti jednotlivcům, aniž by uvažoval o tom, jaké to bude mít následky".

"Já už jsem viděl, co se stane, když se z někoho udělá zboží a už se s ním nenakládá jako se skutečnou osobou. Ztratil jsem svou matku a nyní přihlížím tomu, jak se moje manželka stává obětí těch samých mocných sil," napsal Harry.

Jeho matka, princezna Diana, zemřela v roce 1997 v Paříži při dopravní nehodě. Řidič vozu, ve kterém jela se svým tehdejším přítelem Dodim al-Fayedem, narazil do mostního pilíře, když se snažil uniknout bulvárním fotografům.