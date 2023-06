Manželka prezidenta Pavlová se v Lánech setkala s novodobými veteránkami

Lány (Kladensko ) - Manželka prezidenta Eva Pavlová se dnes v Lánech setkala s novodobými veteránkami. V řadách armády se zapojily do mnoha zahraničních operací, například v Iráku, Afghánistánu, Kosovu a dalších. Do Lán jich přijelo několik desítek. Všechny dosud žijící veteránky z druhé světové války dostanou dnes po celé ČR kytice. Je to malá pozornost za hrdinství a oběti, které této zemi přinesly, řekla dnes v Lánech Pavlová, která sloužila v ozbrojených silách. Je podplukovnicí v záloze.

Fotogalerie

Setkání v Lánech se odehrálo v zámeckém parku. Pavlová ve svém projevu připomněla letošní 30. výročí vzniku České republiky a související výročí vzniku české armády. Pavlová zmínila též letošní 80. výročí boje 1. československého samostatného praporu u vesnice Sokolovo, kde se střetly sovětské jednotky s vojsky nacistického Německa. "Tato krvavá bitva, která přes velké ztráty na lidských životech pro nás skončila úspěšně a zapsala se tak nesmazatelně do našich dějin, však není významná jen proto, že šlo o vůbec první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě, ale také proto, že u Sokolova v řadách naší jednotky vůbec poprvé bojovaly i ženy," uvedla Pavlová. Bitva se odehrála 8. března 1943, tedy na Mezinárodní den žen.

Mezi veteránkami, které přijaly pozvání do Lán, byla i Dagmar Baková, která absolvovala čtyři mise. Dvakrát byla v Kosovu, jednou v Iráku a jednou v Afghánistánu. Pracovala v oblasti utajovaných záležitostí. "Mně jako osobě daly ty mise strašně moc, protože mě to vždycky posunulo hrozně dopředu. Tam skutečně získáte takové zkušenosti, které z žádné knihy nenačtete.To vám musí dát jen ten život," řekla Baková. Aktuální světovou bezpečnostní situaci považuje za špatnou. "Nechtěla bych zažít to, co jsem zažila v Afghánistánu nebo Iráku, nechtěla bych, abychom to zažili my tady," dodala.

Pavlová dnes také parafrázovala slova prezidenta a generála Ludvíka Svobody, aby lidé nezapomínali, jak lehce lze svobodu ztratit a jak je obtížné ji získat zpět.

Zákon o válečných veteránech uvádí, že válečným veteránem je například příslušník armády, který byl nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo v několika kratších misích, kdy celková doba služby činí alespoň 360 dní. Zákon definuje i další případy.