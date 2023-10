Manželka Miroslava Žbirky v knize vzpomíná na život se slavným hudebníkem

Praha - Manželka Miroslava Žbirky v knize Honzy Vedrala nazvané Katherine - Katka Žbirková: Můj život s Mekym vzpomíná na život se slavným hudebníkem. Publikace zachycuje nejen příběh hudebníka, ale i jeho nevšední životní osud mezi různými režimy a národnostmi. Knihu spolu s nahrávkou Vinyl Box – Universal Collection se všemi alby, které Žbirka v tomto vydavatelství vydal, představí na dvou vzpomínkových koncertech 21. října v Lucerna Music Baru v Praze a 10. listopadu ve Štúdiu L+S v Bratislavě. ČTK o tom za nakladatelství Albatros informovala Eva Karasová.

Žbirka zemřel předloni 10. listopadu ve věku 69 let. Posmrtně vydané album a singl Nejsi sám ocenili na letošních cenách České hudební akademie Anděl v kategoriích Album, Sólový interpret, Skladba a Slovenské album.

"Po napsání životopisu Zblízka, přípravě filmu Meky a životopisné výstavě Roky a dni jsme s Katkou (Žbirkovou) zjistili, že je tu stále část příběhu, kterou si fanoušci zaslouží znát," uvedl Žbirkův životopisec Vedral. "Kniha vznikala na základě našeho povídání. Na jeho začátku jsme si dali jen jedno pravidlo, a to být co nejotevřenější, i když to občas nemusí být příjemné. Moc si vážím Katčiny důvěry i toho, že se v rukopisu při autorizaci nic nečistilo, ani necizelovalo. Zachycuje tak příběh Katky i Mekyho se vším všudy. Jak už to tak v životě chodí," dodal.

Kniha obsahuje šťastné, humorné i bolestivé zážitky slavného páru, který spolu prožil 37 let. Obsahuje nikdy nezveřejněné fotografie a dopisy ze soukromého archivu Žbirkových. Fanoušci v ní hudebníka poznají nejen jako zábavného a talentovaného muzikanta, ale i člověka, který prožíval život, ve kterém byly kromě úspěchů i pády, pochybnosti a démoni stejně jako drobné životní radosti a ve kterém se nakonec všechno muselo podřídit hudbě. Publikace mapuje život Katky Žbirkové od seznámení s úspěšným muzikantem až po jeho odchod.

Postupně se čtenář dozvídá víc i o Žbirkové. Nejen o jejím osobním, ale i o pracovním životě, kdy se rozhodla, že se nebude věnovat své kariéře a že stane se manažerkou hudebníka. "Je to příběh velké lásky, pochopení a porozumění druhému," konstatoval Vedral.

Žbirka se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a své ženě věnoval jeden ze svých největších hitů Katrin. Je známý jako autor melodických písní Atlantída, Nemoderný chalan či Co bolí. Za dobu svého více než čtyřicetiletého působení na hudební scéně se proslavil jako sólový interpret písní, které si také sám skládal. Vydal přes tři desítky desek v Česku, na Slovensku a v Německu, koncertoval téměř po celém světě.

Bratislavský rodák pocházel ze slovensko-britské rodiny, jeho celoživotní láskou byla slavná britská skupina The Beatles. Bez jejího vlivu by se možná zpívání a hraní na kytaru nikdy nevěnoval, jak připomínal v rozhovorech. Již koncem 60. let stál u zrodu bratislavské rockové skupiny Modus.