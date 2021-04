Manželka amerického prezidenta připravila novinářům aprílové překvapení

Washington - Aprílové překvapení zažili novináři, kteří ve čtvrtek doprovázeli americkou první dámu v letadle z Kalifornie zpět do Washingtonu. Nepoznali totiž, když se Jill Bidenová přestrojila za letušku. Informovala o tom dnes agentura AP.

Při podávání občerstvení se objevila letuška se jmenovkou Jasmine. Měla černou roušku, krátké černé vlasy, černý kalhotový kostým a novinářům začala rozdávat nanuky. O několik minut později se Jasmine objevila bez paruky. "Apríl," vykřikla smějící se první dáma. Její asistenti později novinářům sdělili, že je skutečná identita letušky Jasmine také velmi překvapila.

Bidenová se ve svých pamětech Where the Light Enters (2019) svěřila, že má ráda kanadské žertíky. Když byl její manžel ve vládě Baracka Obamy viceprezidentem, schovala se při jedné příležitosti do úložného prostoru nad sedadly na palubě Air Force Two a vylekala prvního neštastníka, který si tam chtěl uložit kabinové zavazadlo.

"Vždycky jsem věřila, že se musíte chopit radostných okamžiků, když to jde," napsala Bidenová.