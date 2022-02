Manželé Paulovi prohráli na olympiádě se Švédy 4:7

Peking - Manželé Zuzana a Tomáš Paulovi své druhé utkání v turnaji smíšených dvojic v curlingu na olympijských hrách v Pekingu prohráli. Češi útočili v duelu se Švédskem na výhru, ale Paulová posledním kamenem neuspěla a duel s Almidou De Valovou a Oskarem Erikssonem tak ztratili poměrem 4:7. V dalším dnešním utkání se od 13:00 SEČ utkají s Australany.

Češi vstoupili do turnaje středeční výhrou nad Norskem v nastavení a nad dalším severským párem dvakrát vedli. Po třetím endu to bylo 2:1 a po dvou bodech z šestého 4:3. V sedmém se povedla "dvojka" soupeřům a Paulovi museli v posledním bodovat. Před závěrečným hodem Paulové byl blíže středu švédský červený kámen. Češka se pokusila zahrát odvážně tak, aby tam zůstaly dva žluté, což by znamenalo výhru, ale minula a Švédové dvěma body potvrdili vítězství.

Po základní části postoupí čtyři z deseti párů v soutěži do semifinále, finále je na pořadu v úterý 8. února.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Curling:

Smíšené dvojice - základní skupina:

Švédsko - ČR 7:4, Itálie - USA 8:4, Británie - Kanada 6:4, Čína - Austrálie 6:5.

13:05 ČR - Austrálie.