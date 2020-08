Manuály pro školy k ochraně proti covidu představí Plaga v úterý

Praha - Ministerstvo školství dnes školám rozešle manuály k ochraně proti koronaviru. Novinářům a veřejnosti je ministr školství Robert Plaga (ANO) společně se zástupci ministerstva zdravotnictví představí na tiskové konferenci v úterý v 10:00. Materiál podle ministra obsahuje barevně odlišená závazná opatření, doporučení i část informativní. Kromě hygienických opatření, jako je časté větrání či mytí rukou, je jeho součástí také návod k organizaci distanční výuky. Plaga to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání rady vlády pro zdravotní rizika.

Podle ministra se manuály nebudou dramaticky lišit od doporučení, podle nichž školy fungovaly v omezeném režimu na jaře, a vycházejí ze zpětné vazby od ředitelů a jejich zkušenosti. Doporučení se podle něj budou více méně shodovat s opatřeními, která by na podzim měla platit v celé ČR. Půjde například o dodržování odstupů mezi lidmi, častější větrání, mytí rukou a používání dezinfekce. Mimo třídy budou děti nosit roušky. Školy by se podle ministra měly dokázat na vše bez potíží připravit. Manuály obsahují kromě jiného také popis standardního postupu hygieniků pro případ výskytu koronaviru, řekl.

Plaga již v červenci uvedl, že se nechystá dělení tříd na skupiny po 15 dětech, jako to bylo na jaře. Školní rok by tak měl začít 1. září pro všechny žáky ve standardních třídách. Při výrazném zhoršení epidemie by podle něj bylo možné dočasné dvoutýdenní uzavření škol a přechod na online výuku. Hygienická opatření by ale měla směřovat k tomu, aby nebylo nutné zavírat celé školy, ale nanejvýš jednotlivé třídy, řekl již dříve.

Součástí aktuálního materiálu je podle Plagy i část, ve které ministerstvo doporučuje pedagogům, jak by měly postupovat při případné distanční výuce. Radí jim také, jak ulehčit žákům adaptaci na začátek školního roku poté, co někteří byli přibližně půl roku mimo školu.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové musí úřad nyní do materiálu zapracovat ještě některé drobné úpravy, které vyplynuly z dnešního jednání. Počítá s tím, že školám ho rozešle v podvečer. Detailněji chce ministr společně se zástupci ministerstva zdravotnictví představit manuály na tiskové konferenci v úterý dopoledne. Doporučení by se podle dosavadních informací měla týkat třeba i škol v přírodě, kroužků nebo družin.

Kvůli pandemii koronaviru byly školy část druhého pololetí uplynulého školního roku zavřené. První manuály k ochraně proti koronaviru obdržely v dubnu a měly podle nich fungovat po svém částečném znovuotevření v květnu a červnu. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953.000 dětí a do středních škol 424.000.

I v sousedních zemích je školní výuka značně ovlivněná aktuální situací kolem šíření koronaviru. Na Slovensku budou muset děti od pátých tříd nosit roušku po celou dobu ve škole nejméně první dva týdny v září. Povinnost nosit roušku po celou dobu výuky platí také například v nejlidnatější německé spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku. Během výuky budou moct roušky odložit v Braniborsku. V Polsku se klade důraz na časté mytí rukou, ochranu při kýchání a kašli a pravidelné čištění prostor. Studenti ve třídě nebudou muset nosit roušky, povinné zakrytí úst a nosu platí například pro návštěvníky škol.