Manuál k ochraně proti koronaviru zvýšil ve školách stres, tvrdí Dobšík

Praha - Zveřejněný manuál k ochraně proti koronaviru vzbudil ve školách ještě větší stres, než byl doposud, uvedl v České televizi (ČT) předseda školských odborů František Dobšík. Nevoli podle něj vzbudilo doporučení pro práci rizikových skupin, jako jsou starší učitelé a provozní zaměstnanci, nejasný je podle něj také způsob financování ochranných pomůcek. Na žádost odborů o možnost dát k pravidlům připomínky ministerstvo školství nereagovalo, řekl Dobšík.

Manuál s podmínkami pro částečný návrat dětí do tříd obdrželi ředitelé škol podle ministerstva o víkendu. K dispozici je také na webu úřadu. První stupeň základních škol se podle vládního plánu otevře 25. května. Žáci devátých tříd se budou moct vrátit do škol už od 11. května, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Ve stejný den se otevřou střední školy pro maturanty. Školní docházka není povinná. Na doporučení pro školy, jak v nich zajistit provoz, pracovalo ministerstvo školství společně s týmem epidemiologa Rastislava Maďara z ministerstva zdravotnictví.

Dobšík uvedl, že manuál dostatečně neřeší bezpečnost práce. Doporučuje podle šéfa odborářů pro rizikové zaměstnance neplacené volno, rozhodnout má ředitel. Odboráři proti tomu vydali výklad vycházející ze zákoníku práce, že pokud se učitel bude cítit ohrožen na zdraví nebo na životě, může přímou výuku odmítnout. Ředitel mu pak může přidělit jinou práci, tedy typicky dálkovou výuku, a pokud to není možné, je to překážka na straně zaměstnavatele a učitel by tak měl pobírat plnou náhradu platu, řekl Dobšík. "Pokud tam vzniknou takovéto provozní problémy, tak to dálkové vyučování nebo vzdělávání by mělo pokračovat. Jedná se o měsíc a jeden týden," poukázal.

Druhá nejasná věc je podle Dobšíka u ochranných pomůcek. Školy na ně peníze mají, není ale stanoveno, odkud je budou brát, řekl. Zdrojem mohou být třeba provozní peníze škol, nebo státní peníze, dodal.

Dobšík řekl, že odboráři 17. dubna dopisem požádali ministra o možnost plánované hygienické pokyny připomínkovat, ale ministerstvo od té doby mlčí. Ministerstvo podle něj podcenilo komunikaci, čas třeba i na písemné konzultace podle něj byl. "Kdyby se komunikovalo, myslím, že by se víc věcí dalo odstínit," doplnil.

Podle manuálu rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát jejich ředitelům vědět v případě žáků prvního stupně do 18. května a v případě žáků devátých ročníků do 7. května. Každý žák bude muset mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Nosit je budou ve společných prostorách, při pobytu ve třídě je mohou sundat, pokud bude zachován rozestup.

Žáci si budou muset také pravidelně mýt ruce. Školy musejí výuku organizovat do skupin maximálně 15 dětí, mezi kterými by měly být minimální kontakty. Za to, že dítě vracející se do školy nemá příznaky onemocnění covid-19 a nežije v domácnosti s nemocí ohroženým jedincem, budou zodpovídat rodiče.