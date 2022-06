Manpower: Stále mnohem více zaměstnavatelů bude nabírat než propouštět

Praha - Čeští zaměstnavatelé plánují i ve třetím čtvrtletí letošního roku mnohem více nabírat zaměstnance než propouštět. Optimismus na trhu práce je rekordní. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 515 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky dnes firma zveřejnila na tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 38 procent zaměstnavatelů, naopak 17 procent očekává snižování jejich počtu. Na 38 procent oslovených firem uvedlo, že ve třetím čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus 21 procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus 12 procent.

"Potřeba firem nabírat nové zaměstnance se nadále zvyšuje a hodnoty ManpowerGroup index trhu práce dosahují rekordní výše od roku 2008, kdy se průzkum začal v ČR provádět. Náborový optimismus pozorujeme ve všech sektorech ekonomiky, nejvíce však ve finančním sektoru a realitách. " uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Pokračující obtíže s dodavatelskými řetězci, rostoucí inflace a ceny energií se podle ní na trhu práce negativně neprojevují a nezaměstnanost klesla na úroveň roku 2018. Vzhledem k velké nejistotě v ekonomice je ale velmi nepravděpodobné, že by klesla pod tři procenta, dodala.

Nejsilnější náborové plány mají zaměstnavatelé v odvětví bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s čistým Indexem trhu práce 56 procent. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v tomto odvětví hlásí nárůst optimismu o 32 procentních bodů, a v meziročním srovnání posílení dokonce o 50 procentních bodů.

Zlepšení náborových příležitostí očekávají ve třetím čtvrtletí 2022 všechny čtyři kategorie podle velikosti českých organizací. Proti minulému čtvrtletí i v meziročním srovnání se náborový optimismus mírně snížil v kategorii velké organizace nad 250 zaměstnanců. Míra optimismu je aktuálně vyrovnaná ve všech kategoriích podle velikosti.

V období od července do září 2022 zaměstnavatelé ve všech třech regionech ČR očekávají nárůst počtu zaměstnanců. V porovnání s předchozím čtvrtletím i v meziročním srovnání náborové plány posílily ve všech regionech.

Nejsilnější snahu firem nabírat mohou očekávat uchazeči o zaměstnání v Čechách, kde průzkum naměřil index 24. Proti minulému čtvrtletí Index v tomto regionu posílil o 20 a v meziročním srovnání o 19 procentních bodů, což jsou zároveň nejvyšší mezikvartální a meziroční nárůsty v rámci regionů.

Celosvětový čistý index trhu práce je 32 procent, když 47 procent zaměstnavatelů bude nabírat a 15 procent propouštět. Zaměstnavatelé na celém světě nadále očekávají po sezónním očištění nárůst počtu zaměstnanců s výjimkou Řecka. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou hlášeny v Mexiku (59), Brazílii (54) a Indii (51), nejslabší v Řecku (-1), Japonsku (čtyři) a Tchaj-wanu (tři procenta).