Manpower: Mnohem více zaměstnavatelů bude nabírat než propouštět

Praha - Čeští zaměstnavatelé plánují i v prvním čtvrtletí příštího roku mnohem více nabírat zaměstnance než propouštět. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 505 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma zveřejnila na dnešní tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 36 procent zaměstnavatelů, naopak 23 procent očekává snižování jejich počtu. Na 35 procent oslovených firem uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus 13 procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus deset procent.

"I přes další vlnu pandemie a její nejasný konec optimismus na trhu práce nadále převládá. Zvyšují se ale extrémy jak v porovnání mezi sektory, tak i mezi jednotlivými firmami stejného oboru. Předchozí desetiletí relativního klidu a stability napříč všemi trhy vystřídalo období velkých turbulencí. Pandemie zásadně proměnila jak tržní prostředí, tak i způsob práce, nábory a řízení zaměstnanců," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Nejvíce se podle ní chystají nabírat zaměstnavatelé v sektoru bankovnictví, finance, pojišťovnictví a nemovitosti. Dále v sektoru IT, telekomunikace a média, společně se sektorem velkoobchodu a maloobchodu. Nicméně nejvýznamnější sektor z hlediska zaměstnanosti, zpracovatelský průmysl, svá očekávání prudce přehodnotil na mírný pesimismus, dodala.

Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s indexem plus 50 procent. Zaměstnavatelé v odvětví IT, technologie, komunikace a média a velkoobchod a maloobchod hlásí povzbudivé náborové plány s Indexem plus 25 procent. Nejslabší hodnotu indexu vykazuje neziskový sektor, a to minus 25 procent. Negativní hodnoty má i zpracovatelský průmysl s indexem minus dvě procenta.

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech jsou optimističtí, nejvíce pak v Praze s indexem plus 23 procent. Index na Moravě a ve Slezsku dosahuje hodnoty plus 13 procent a v Čechách plus tři procenta.

Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí 2022 ukazují, že na základě sezonně očištěných dat očekávají v nadcházejícím čtvrtletí zaměstnavatelé ve všech 40 sledovaných zemích a oblastech nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou hlášené v Brazílii, Peru, Indii, Irsku a Nizozemsku. Proti tomu nejslabší náborové plány vykazují Japonsko, Singapur, Tchaj-wan a ČR. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány posilují ve 36 ze 40 zemí a oblastí, zatímco oslabují ve čtyřech - v USA, Japonsku, na Tchaj-wanu a ve Francii.