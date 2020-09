Mandous: Na to, že jsme měli hodinový trénink, to bylo dost dobré

Olomouc - Debutující brankář Aleš Mandous si cenil toho, jaký výkon v Lize národů proti Skotsku podala česká fotbalová reprezentace v improvizovaném složení poté, co společně absolvovala jeden společný hodinový trénink. Po prohře 1:2 ho mrzelo, že nechytil rozhodující penaltu. Ke střele od Ryana Christieho mu chyběl kousek.

"Na to, že jsme měli jeden společný hodinový trénink, jsme předvedli velice slušný výkon. Nemusíme se za něj určitě stydět, ba naopak. Hráli jsme to, co po nás trenéři chtěli. Škoda, že jsme nebyli odměněni aspoň remízou," řekl při online tiskové konferenci Mandous, který si podobně jako drtivá většina hráčů odbyl reprezentační premiéru.

Narychlo složený tým nahradil původní výběr, který po pátečním vítězství 3:1 na Slovensku musel do izolace kvůli koronaviru ve výpravě. Nové mužstvo se sešlo v sobotu večer.

"Hráli jsme výborně, kluci přede mnou skvěle bránili. Měli jsme hodně šancí, bohužel to tam lítalo okolo, měli jsme nějaké tyčky. Škoda, že to tam nespadlo," uvedl osmadvacetiletý gólman.

Český celek překvapivě vedl, ale soupeř ještě do přestávky srovnal a v 52. minutě Christie z penalty stav otočil. "Viděl jsem samozřejmě nějaké sestřihy, kam to kope. Kopnul to většinou po pravé ruce gólmana nahoru, takže jsem si řekl, že teď to musí změnit. Ale myslel jsem si, že to taky bude kopat nahoru," podotkl Mandous.

"Už jsem se nestihl dostat na nízký balon. Hodně mě to mrzí, protože si myslím, že jsem mohl zakročit. Ale bohužel to kopnul docela dobře," připustil Mandous.

V základní sestavě byl jedním ze tří hráčů "domácí" Olomouce. Před ním nastoupila stoperská dvojice Sigmy kapitán Roman Hubník a Václav Jemelka. "Samozřejmě znali jsme s Hubňou a Jemem každý drn, co tady je. Myslím si, že pro nás tři to bylo lepší, že hrajeme na našem stadionu. Ale důležité bylo, že jsme hráli spolu se stopery, takže jsme byli sehraní. Víme, co od sebe čekat. To bylo důležitější než to, že jsme hráli na stadionu Sigmy," poznamenal Mandous.