Mandát rozhodl v nájezdech o výhře Pardubic v Karlových Varech

Karlovy Vary - Hokejisté posledních Pardubic vyhráli ve 41. kole extraligy v Karlových Varech 3:2 po samostatných nájezdech a porazili Energii poprvé po čtyřech prohrách. Dynamo bodovalo počtvrté za sebou, z toho podruhé vyhrálo, ale na chvostu nově ztrácí na třináctý Litvínov bod. Východočeši sahali po plném bodovém zisku, ale v čase 59:58 vyrovnal na 2:2 Jakub Flek. Duel rozhodl v rozstřelu Jan Mandát.

Západočeši se vrátili domů po třízápasové venkovní sérii, během které ztratili jediný bod. Potvrdili ale, že před vlastním publikem se jim v poslední době nedaří, a prohráli doma čtvrtý z poslední pěti duelů.

Vstup do utkání přitom domácím vyšel skvěle a po 28 sekundách vedli. Rachůnek z otočky předložil puk před odkrytou branku Polákovi, který si snadno připsal desátý gól v sezoně. Dynamo odpovědělo v polovině úvodní části. Mandát překonal Novotného střelou od modré čáry přes stínícího Vondrku. Na přelomu úvodního a druhého dějství se hosté ubránili při Zacharčukově trestu.

Potom po Černochově faulu odolala v prvním oslabení Energie, ale v 25. minutě znovu inkasovala. Vondrka objel branku, našel mezi kruhy najetého obránce Koláře a kapitán Dynama prostřelil Novotného mezi betony. Vyloučení Skuhravého Dynamu ke zvýšení náskoku nepomohlo a v 38. minutě měl další možnost hostů po průniku Svačina. Kantor si před pauzou poradil s Flekovým pokusem.

Karlovarští se ve třetí třetině snažili tlačit za vyrovnáním, ale Dynamo je do šancí dlouho nepouštělo. Ubránilo se i při Zdráhalově pobytu na trestné lavici i při následném dalším oslabení po Kantorově vyhození puku do hlediště. Domácí sáhli v 59. minutě k power play a dvě sekundy před koncem třetí třetiny vyrovnal po Graňákově střele z dorážky Flek.

Pětiminutové nastavení branku nepřineslo a v nájezdech se prosadili jen hostující Mandát a Svačina.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že Pardubice přijedou bojovat o každý bodík, který potřebují ve své situaci. To se taky ukázalo. My jsme nechtěli pustit Pardubice do vedení, aby se mohly soustředit na urputnou obranu. To se nám bohužel nepovedlo. Potom jsme se do vyložených šancí velmi těžko propracovávali. Bylo velmi těžké se tam přes hráz hokejek protlačit. Jsem rád, že jsme bojovali do konce. Myslím si, že jsme byli aktivnější tým. Za gólem jsme si šli až do poslední vteřiny a za to jsme byli odměnění. Bod jsme jednoznačně získali. Jsme rádi, že jsme nechali na ledě všechno a dnes to stačilo na bod."

Michal Mikeska (Pardubice): "Nezačali jsme dobře a v prvním střídání jsme hned dostali gól. Pak se hra srovnala, dostali jsme se do šancí a naopak domácí jsme úplně do vyložených šancí nedostávali. Kromě přesilovek, v kterých jsme se samozřejmě pod určitý tlak dostali. Dostali jsme se do vedení, které jsme drželi až do úplného závěru, kde jsme ho podobně jako v některých předešlých zápasech ztratili. Pořád nás trápí to, že neumíme udržet takto těsné utkání. Děláme v závěru nestandardní věci a nemáme správná řešení situací, která by nás ke třem bodům dovedla. Nicméně výkon byl velmi dobrý. Dva body jsou z Karlových Varů fajn, ale my jsme bod ztratili."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. V. Polák (T. Rachůnek, Šenkeřík), 60. Flek (Graňák, T. Rachůnek) - 10. Mandát (R. Kousal), 25. J. Kolář (Vondrka, R. Kousal), rozhodující sam. nájezd Mandát. Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 3:3, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Bez využití. Diváci: 3542.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, M. Rohan, Šafář - Flek, V. Polák, T. Rachůnek - Křemen, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Šik. Trenér: Pešout.

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, J. Kolář, Zacharčuk, Ivan, Holland, T. Voráček - Vondrka, R. Kousal, Mandát - O. Machala, Harju, Svačina - D. Kindl, Poulíček, Kusý - Paulovič, Rolinek, Blümel. Trenér: Razým.