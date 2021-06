Řím - Trenér italských fotbalistů Roberto Mancini byl po výhře 1:0 nad Walesem v závěrečném třetím utkání skupiny A na mistrovství Evropy spokojený, že domácí favorité v Římě uspěli i ve výrazně pozměněné sestavě. Podle kouče identita "Azzurri" zůstává stejná bez ohledu na složení mužstva.

Italové už měli před zápasem jisté osmifinále a Mancini udělal v zahajovací jedenáctce osm změn oproti předchozímu duelu se Švýcarskem. O třetím vítězství na turnaji a postupu z prvního místa rozhodl ve 39. minutě záložník Matteo Pessina.

"Je důležité, že identita týmu zůstává stejná. Několik změn by nemělo hrát žádnou roli. Všichni ví, co mají dělat, a produkt se nemění," řekl Mancini na tiskové konferenci. "Kluci jsou chytří a chtějí vyhrávat každý zápas. Mají správnou mentalitu. Jsem šťastný, protože jsme vyměnili osm hráčů a odehráli dobré utkání," doplnil šestapadesátiletý kouč.

Ve třech zápasech na turnaji už využil 25 z 26 hráčů svého mužstva. Proti Walesu dokonce v 89. minutě poslal na hřiště náhradního brankáře Salvatorea Sirigua, jenž nahradil jedničku Gianluigiho Donnarummu. "Dneska kluci ukázali, že jsou všichni hráči základní sestavy. Chtěli zvítězit, i když jsme to úplně nepotřebovali, ale byla to otázka mentality. Nemáme žádný A-tým nebo B-tým, pouze jedenáctku, která je zrovna na hřišti," prohlásil Mancini.

Italský výkon proti Walesu nebyl tak dominantní jako při předchozích triumfech 3:0 nad Tureckem a Švýcarskem. "Azzurri" navíc od 55. minuty hráli v početní výhodě po vyloučení Ethana Ampadua. "Pokaždé je těžké zvítězit a proti nám stál kvalitní a fyzicky silný soupeř. Mohli jsme dát víc gólů, ale oni dobře bránili. Navíc bylo velké horko," konstatoval Mancini.

Jeho svěřenci vyhráli jedenácté utkání za sebou bez inkasované branky. Sérii bez porážky protáhli na 30 duelů, čímž vyrovnali italský rekord výběru legendárního trenéra Vittoria Pozza z 30. let minulého století. "Pozzo také získal mnoho důležitých trofejí, takže jsme stále daleko od této úrovně," upozornil bývalý kouč Interu Milán nebo Manchesteru City.

Čtyřnásobní světoví šampioni se v osmifinále Eura příští sobotu v Londýně utkají s druhým týmem ve skupině C, kterým bude Ukrajina, nebo Rakousko. "Jsme šťastní, ale víme, že po skupinové fázi začíná nové mistrovství Evropy. Teď to bude jiné," uvedl Mancini. "Jsem si jistý, že každý, kdo postoupí do osmifinále, může získat zlato," dodal někdejší reprezentační útočník.