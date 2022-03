Manchester United v odvetě osmifinále LM hostí Atlético, Ajax čeká Benfica

Manchester/Amsterodam - Fotbalová Liga mistrů v úterý pozná další dva čtvrtfinalisty. Manchester United v osmifinálové odvetě přivítá Atlético Madrid, na jehož hřišti remizoval 1:1. Ajax Amsterodam po úvodním výsledku 2:2 v Lisabonu vyzve Benficu doma. Oba zápasy začnou ve 21:00.

Atlético v Madridu vedlo už od sedmé minuty po gólu Joaa Félixe. "Rudí ďáblové" dlouho tahali za kratší konec a dvakrát je také zachránila branková konstrukce. V 80. minutě ale hostům zajistil cenný výsledek náhradník Anthony Elanga.

"Skoro všechno, co jsme doma předvedli, bylo výborné. Někdo si může myslet, že s tímto výsledkem mají výhodu United, ale už to tak není, když bylo zrušeno pravidlo o venkovních gólech," řekl trenér Atlética Diego Simeone.

Manchesterský tým se na odvetu naladil sobotní ligovou výhru 3:2 nad Tottenhamem, kterou zařídil hattrickem sedmatřicetiletý Portugalec Cristiano Ronaldo. Bývalý kanonýr Realu Madrid v dosavadních 36 soutěžních zápasech proti Atléticu nastřílel 25 branek.

"Všichni chceme postoupit do čtvrtfinále Ligy mistrů. Myslím, že výsledek proti Tottenhamu je pro nás velkou vzpruhou do úterní odvety s Atléticem," prohlásil kouč United Ralf Rangnick, jenž by mohl nasadit i uzdraveného záložníka Bruna Fernandese.

Za Ajax se v Lisabonu jako první prosadil v 18. minutě kapitán Dušan Tadič. Poté vyrovnal vlastním gólem Sébastien Haller, který si o chvíli později trefil i do správné branky. V 72. minutě uzavřel skóre Roman Jaremčuk.

"Mám smíšené pocity. Výsledek je dobrý, na druhou stranu jsme přišli o výhru. Neproměnili jsme dvě nebo tři dobré šance," uvedl trenér nizozemského mužstva Erik ten Hag. "Jsem spokojený s výkonem, ale ne s výsledkem, protože jsme chtěli zvítězit. Ale všechno je před odvetou otevřené," dodal kouč Benficy Nélson Veríssimo.

Sedmadvacetiletý útočník Haller je největší ofenzivní zbraní Ajaxu. Reprezentant Pobřeží slonoviny jako první hráč skóroval v úvodních sedmi duelech LM. V tomto ročníku elitní soutěže dohromady dal 11 branek a v tabulce střelů je druhý za Robertem Lewandowským z Bayernu Mnichov (12).

Zajímavosti před úterními odvetnými zápasy osmifinále Ligy mistrů: Ajax Amsterodam - Benfica Lisabon Výkop: úterý 15. března, 21:00. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso Fernández - Hernández (video, všichni Šp.). První zápas: 2:2. Bilance: 8 4-3-1 12:7. Zajímavosti: - Ajax prohrál jediný z 8 pohárových soubojů s Benficou (v roce 1969 v domácím čtvrtfinále tehdejšího PMEZ) - Ajax je v osmifinále podruhé od sezony 2005/06, ale před třemi lety se probojoval do semifinále; Benfica se dostala do vyřazovací fáze pošesté v historii, ale poprvé za pět let - Benfica z posledních 16 pohárových utkání s nizozemskými soupeři prohrála jediné (na hřišti Ajaxu ve skupině LM v roce 2018) - Ajax před remízou v Lisabonu vyhrál všech 6 zápasů v podzimní skupině LM - Benfica v tomto ročníku LM (včetně předkol) z 11 utkání jen 2x prohrála a 7x udržela čisté konto - lídr nizozemské ligy Ajax vyhrál 13 z posledních 15 soutěžních duelů - Ajax doma zvítězil v posledních 7 soutěžních zápasech - třetí tým portugalské ligy Benfica neprohrál posledních 7 soutěžních utkání - Haller (Ajax) jako první hráč v historii skóroval ve svých úvodních 7 zápasech LM, celkem zaznamenal 11 branek, více v tomto ročníku dal jenom Lewandowski z Bayernu (12) - v karetním ohrožení jsou domácí Álvarez s Timberem a hostující Grimaldo, Mário, Otamendi, Rafa Silva, Weigl a Jaremčuk - obránce Vertonghen (Benfica) za Ajax hrával v letech 2006-2012 a byl i kapitánem Manchester United - Atlético Madrid Výkop: úterý 15. března, 21:00. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Fritz (video, Něm.). První zápas: 1:1. Bilance: 3 0-2-1 2:5. Zajímavosti: - Manchester v dosavadních 3 pohárových zápasech ještě Atlético neporazil - Manchester nepodlehl španělským soupeřům v posledních 8 pohárových duelech (porážka po penaltách s Villarrealem v posledním finále Evropské ligy je započítána jako remíza) - Manchester je v play off podevatenácté v historii, což je anglický rekord, ale poprvé od sezony 2018/19; Atlético se dostalo do vyřazovací fáze LM poosmé z posledních devíti sezon - Manchester z posledních 12 domácích utkání LM zvítězil jen 5x - Atlético v tomto ročníku LM vyhrálo 2 z 7 zápasů (oba venku) - Atlético zvítězilo v 7 z posledních 21 duelů v evropských pohárech - Manchester vyhrál 3 z posledních 9 soutěžních zápasů - Manchester v sobotní ligové generálce porazil Tottenham 3:2 díky Ronaldově hattricku a v anglické lize je pátý - čtvrté mužstvo španělské ligy Atlético neprohrálo posledních 5 soutěžních zápasů (z toho 4 vítězství) - v karetním ohrožení jsou domácí Shaw s Tellesem a hostující Félix, Kondogbia, Llorente, Reinildo a Suárez - brankář De Gea (Manchester) působil v Atléticu