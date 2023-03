Manchester City zkusí v odvetě s Lipskem v LM prodloužit úspěšnou domácí sérii

Ilustrační foto - Fotbalista domácího Manchesteru City Erling Haaland (uprostřed) dává hlavou gól do sítě Manchesteru United v utkání anglické ligy 2. října 2022.

Ilustrační foto - Fotbalista domácího Manchesteru City Erling Haaland (uprostřed) dává hlavou gól do sítě Manchesteru United v utkání anglické ligy 2. října 2022. ČTK/AP/Rui Vieira

Manchester/Porto - Ve fotbalové Lize mistrů se dnes rozhodne o dalších dvou čtvrtfinalistech. Největší favorit Manchester City po úvodní remíze 1:1 přivítá v odvetě Lipsko a bude chtít potvrdit vynikající bilanci doma, kde v evropských soutěžích už 23 zápasů neprohrál. V utkání dvou někdejších vítězů Ligy mistrů se Porto pokusí proti Interu Milán smazat ztrátu 0:1 z venkovního duelu. V utkání dvou někdejších vítězů Ligy mistrů a druhých týmů domácích soutěží znovu dojde na souboj bývalých spoluhráčů a nyní trenérů Sérgia Conceicaa a Simoneho Inzaghiho.

Manchester City v úvodním utkání v Lipsku neudržel vedení, i tak si ale odvezl do odvety příznivý výsledek. Úřadující anglický šampion, kterému patří v Premier League druhá pozice za Arsenalem, bude spoléhat na úchvatnou domácí bilanci. Fotbalisté City na svém stadionu prohráli jediný z posledních 29 soutěžních zápasů a v evropských pohárech tam jsou neporaženi od září 2018 už 23 duelů.

Anglický gigant usiluje o šestý postup do čtvrtfinále Ligy mistrů po sobě, na vysněný celkový triumf ale stále čeká. City prohráli jediný ze 14 domácích zápasů s německými soupeři a ve skupině na svém stadionu porazili Dortmund 2:1. Venku Manchester remizoval s Borussií 0:0 a v této sezoně Ligy mistrů ještě neprohrál. City postoupili ze všech sedmi pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod venku remizovali.

"Věřím, že do zápasu půjdeme v dobrém rozpoložení. Oproti prvnímu utkání se ještě můžeme hodně zlepšit. Musíme upravit nějaké věci a najít způsob, jak postoupit. Musíme se prosadit svojí hrou a vyhrát," uvedl trenér City Pep Guardiola.

Lipsko hraje vyřazovací fázi Ligy mistrů potřetí z posledních čtyř sezon, přes osmifinále prošlo jen v ročníku 2019/20. Po úvodní domácí remíze ale postoupilo dál z obou dosavadních pohárových utkání. Aktuálně třetí celek bundesligy zvítězil v jediném z posledních pěti zápasů s anglickými soupeři.

"Je potřeba, abychom se drželi své hry a co nejvíce se snažili kontrolovat míč. Nesmíme se nechat moc zatlačit. Postup leží vysoko, ale pokusíme se hrát co nejlépe a uvidíme," podotkl trenér Lipska Marco Rose.

Inter vypadl jen ve čtyřech z 45 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod zvítězil doma. Milánští usilují o první postup do čtvrtfinále Ligy mistrů od roku 2011. Druhý celek italské ligy ale vyhrál jediný z devíti pohárových duelů na portugalské půdě. Přemožiteli Plzně ze skupiny navíc hrubě nevyšla generálka, na hřišti Spezie v pátek utrpěl porážku 1:2.

"Bolí to, ale musíme koukat dál. Máme velkou šanci postoupit do čtvrtfinále. V prvním zápase jsme podali excelentní výkon proti technicky i fyzicky vybavenému soupeři a musíme to zopakovat," uvedl trenér Inzaghi před jubilejním 200. zápasem Interu v Lize mistrů.

S koučem Porta Conceicaem v minulosti hrávali za Lazio Řím. Domácí trenér vyzve také svůj někdejší klub, za který v letech 2001 až 2003 nastoupil k 65 soutěžním zápasům. "Čelit bývalému klubu je vždy speciální, ale ne tak speciální jako vést Porto. Až zápas začne, zapomenu, kde jsem dříve působil," řekl Conceicao.

Porto v předchozích dvou domácích zápasech s Interem neprohrálo a při posledních dvou osmifinálových účastech vyřadilo jiné italské kluby AS Řím a Juventus Turín. Na svém stadionu úřadující portugalský šampion nad soupeři ze Serie A čtyřikrát po sobě zvítězil. Porto ovšem po úvodní venkovní prohře zvrátilo jen pět z 23 pohárových dvojutkání.

"Na San Siru jsme v prvním utkání podali velmi dobrý výkon, odpovídající této fázi soutěže. Až do vyloučení jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Jsme v poločase a máme dalších 90 minut případně více na obrat," konstatoval Conceicao.

Oba zápasy mají v úterý výkop v 21:00. Ve středu se pak rozhodne o posledních dvou čtvrtfinalistech.

Zajímavosti před úterními odvetnými zápasy osmifinále Ligy mistrů: FC Porto - Inter Milán Výkop: úterý 14. března, 21:00. První zápas: 0:1. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). Bilance: 5 1-1-3 4:7. Zajímavosti: - Inter prohrál jediný z 5 vzájemných zápasů v soutěžích UEFA (4 z nich se hrály v roce 2005) - Porto ve 2 domácích zápasech s Interem neprohrálo - Porto doma prohrálo jediný z posledních 13 zápasů s italskými soupeři a 4x po sobě zvítězilo - Inter vyhrál 3 z posledních 4 zápasů s portugalskými soupeři v soutěžích UEFA (všechny doma) - Inter v soutěžích UEFA vyhrál jediný z 9 zápasů na portugalské půdě - Porto uspělo v posledních 2 osmifinále Ligy mistrů (v obou případech vyřadilo italský klub) a ve 2 z posledních 4 sezon postoupilo do čtvrtfinále - Inter může postoupit do čtvrtfinále Ligy mistrů poprvé od roku 2011 - Inter ve skupině 2x porazil Plzeň - Porto postoupilo jen v 5 z 23 pohárových dvojzápasů, ve kterých prohrálo úvodní utkání venku - Inter vypadl jen ve 4 z 45 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod zvítězil doma - Porto v generálce přestřílelo Estoril 3:2, naopak Inter podlehl na půdě Spezie 1:2 a prohrál 2 z posledních 3 zápasů - Porto prohrálo jediný z posledních 12 domácích zápasů - Inter venku 3x za sebou nezvítězil a v posledních 2 zápasech tam prohrál - Inter jako 15. klub odehraje 200. zápas v Lize mistrů (dříve PMEZ) - oba týmy jsou ve svých domácích ligách na 2. místě - trenéři Conceicao a S. Inzaghi (Inter) byli spoluhráči v Laziu Řím - Conceicao v letech 2001 až 2003 hrával za Inter - Darmian (Inter) si může připsat 50. pohárový start - oba týmy v minulosti dovedl trenér Mourinho k triumfu v Lize mistrů Manchester City - RB Lipsko Výkop: úterý 14. března, 21:00. První zápas: 1:1. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Hernández (video, Šp.). Bilance: 3 1-1-1 8:6. Zajímavosti: - týmy mají vyrovnanou vzájemnou bilanci v soutěžích UEFA, předloni ve skupině nejprve City doma zvítězili 6:3, v odvetě vyhrálo Lipsko 2:1 - City v soutěžích UEFA prohráli jediný z posledních 18 zápasů s německými týmy - City ve skupině hráli s jiným německým klubem Dortmundem, doma zvítězili 2:1 a venku remizovali 0:0 - City prohráli jediný ze 14 domácích zápasů s německými soupeři v soutěžích UEFA - Lipsko vyhrálo jediný z posledních 5 zápasů s anglickými soupeři - Lipsko prohrálo 2 ze 3 pohárových zápasů na anglické půdě - City usilují o šestý postup do čtvrtfinále Ligy mistrů po sobě - Lipsko hraje vyřazovací fázi Ligy mistrů potřetí z posledních 4 sezon, přes osmifinále prošlo jen v ročníku 2019/20 - City v 6 utkáních skupiny neprohráli a v této sezoně Ligy mistrů jsou neporaženi - City postoupili ze všech 7 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod remizovali venku - Lipsko postoupilo z obou pohárových dvojutkání, v nichž na úvod doma remizovalo - City o víkendu zvítězili 1:0 na půdě Crystal Palace a 8 soutěžních zápasů po sobě neprohráli - Lipsko v generálce porazilo Mönchengladbach 3:0 a prohrálo jediný z posledních 5 zápasů - City prohráli jediný z posledních 29 domácích soutěžních duelů - City v pohárech doma od září 2018 23x po sobě neprohráli - Lipsko prohrálo jen minulý z posledních 10 venkovních soutěžních zápasů - City jsou v tabulce Premier League druzí, Lipsko patří v bundeslize 3. místo - Olmo a Werner (oba Lipsko) si mohou připsat 50. start v pohárech