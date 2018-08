Londýn - Fotbalisté Manchesteru City zahájili obhajobu titulu v anglické lize výhrou 2:0 na hřišti Arsenalu, v jehož brance nastoupil Petr Čech. Také finalista Ligy mistrů Liverpool vstoupil do nového ročníku suverénně, když v úvodním ligovém kole doma přehrál West Ham United 4:0. Burnley remizovalo 0:0 v Southamptonu, český reprezentant Matěj Vydra po nedávném přestupu z Derby ještě chyběl v nominaci hostů.

Čech si udržel post jedničky Arsenalu a do branky nepustil letní posilu Bernda Lena. Proti úřadujícímu šampionovi ho čekala těžká práce a na další rozšíření rekordní sbírky čistých kont nedosáhl, přestože předvedl několik velmi dobrých zákroků. Mimo jiné skvěle chytil Mahrizův přímý kop a Agüerův samostatný únik. Na druhou stranu si málem dal kuriózní vlastní gól, když po malé domů chtěl odkopnout míč, ale poslal ho jen těsně vedle branky.

"Petr Čech si vedl velmi dobře. Leno je v týmu nový, tvrdě pracuje, ale na šanci si musí počkat," řekl nový kouč Arsenalu Unai Emery.

Ve 14. minutě levý bek Mendy nahrál Sterlingovi, anglický reprezentant si navedl míč na střelu z 18 metrů a využil toho, že Čechovi clonili tři hráči. Zamířil do odkryté části branky, na což nestihl český gólman zareagovat.

Arsenalu, který hrál první zápas od roku 1996 bez trenéra Arséna Wengera, už se nepovedlo odpovědět. Naopak v 64. minutě opět nahrál Mendy a Bernardo Silva tvrdou střelou pod břevno nedal Čechovi šanci. Nový kouč Kanonýrů Emery tak při debutu prohrál.

"Bylo třeba hrát s menším respektem k soupeři. Potřebovali bychom být agresivnější. Ve druhé půli už to bylo lepší," hodnotil Emery. "Mohlo to být lepší, ale i horší. Ve druhé půli jsme je už nutili k chybám a měli jsme šance. Ale chyběla nám větší kvalita na posledních 30 metrech. Ale proti týmu, který má jako mistr velké sebevědomí, je to těžké. Jsme zklamaní z prohry, ale byl to první zápas v tomto novém složení, takže věříme, že nám to jen pomůže ke zlepšení," doplnil Čech.

Naopak jejich soupeř mohl být spokojený. "Byl to od nás velmi dobrý výkon, ale stále bychom se měli den ode dne zlepšovat. Klub mi dal k dispozici fantastický tým a na sezonu se hodně těšíme," prohlásil trenér City Pep Guardiola.

Liverpool opět ukázal sílu své útočné trojice. V 19. minutě otevřel skóre nejlepší hráč týmu Salah, v závěru poločasu zaváhala obrana West Hamu a Mané doklepl míč do prázdné branky. Po změně stran Mané svým druhým gólem zvýšil. Skóre pak uzavřel střídající Sturridge po rohovém kopu, když se prosadil jen 24 vteřin po příchodu na hřiště.

Tottenham vstoupil vítězně do nové ligové sezony, když stejně jako před rokem uspěl v prvním kole na hřišti Newcastlu. O výhře "Kohoutů" 2:1 rozhodl přesnou hlavičkou Dele Alli. Chelsea vyhrála v Huddersfieldu 3:0 a ve druhém soutěžním zápase pod vedením trenéra Maurizia Sarriho si připsala první výhru.

Nedařilo se nováčkům soutěže, Cardiff podlehl Bournemouthu 0:2 a Fulham nestačil doma stejným rozdílem na Crystal Palace. Bodoval pouze Wolverhampton, který dokázal srovnat utkání s oslabeným Evertonem a remizoval 2:2. Watford vyhrál 2:0 nad Brightonem díky dvěma gólům Roberta Pereyry.

V St. James' Parku udeřily oba týmy hned v úvodu ze vzduchu. V osmé minutě poslal Vertonghen po rohovém kopu hlavičku do břevna a odražený míč dokázal Dúbravka reflexivně vyrazit. Branková technologie ale o chvíli později potvrdila, že míč byl celým objemem v brance.

O tři minuty později vyrovnal Joselu, jenž usměrnil míč hlavou do sítě Tottenhamu po Ritchieho stříleném centru z pravé strany. V 18. minutě ale vrátil vedení třetímu celku minulé sezony Premier League Alli, který na zadní tyči zužitkoval přesný Aurierův centr a podruhé překonal Dúbravku.

Slovenský brankář se blýskl po necelé hodině hry pohotovým zákrokem po Sissokově střele, další branky už přes šance na obou stranách nepadly. Největší příležitost k vyrovnání měl v 85. minutě střídající Rondón, jeho zblokovaná střela ale skončila na břevně Llorisovy branky.

První půlhodina zápasu mezi Huddersfieldem a Chelsea nepřinesla vážnější šanci ani na jedné straně. Až ve 34. minutě se prosadil z ojedinělé akce skákavou střelou z voleje Kanté. Francouzský mistr světa vstřelil teprve čtvrtou branku ve 107 zápasech v Premier League.

V základní sestavě Chelsea se objevil i čerstvě nejdražší brankář historie Kepa Arrizabalaga, při největší šanci domácích ale zasahovat nemusel, po Mouniého hlavičce ho zachránila tyč. "Blues" naopak udeřili těsně před pauzou podruhé. Pokutový kop po faulu na Alonsa proměnil s přehledem Jorginho, další letní posila.

Vedení londýnského velkoklubu mohl navýšit v 58. minutě Alonso, jeho akrobatické zakončení přes hlavu ale trefilo pouze břevno. Favorizovaní svěřenci trenéra Sarriho soupeře do žádné větší šance nepustili, naopak deset minut před koncem upravil na konečných 3:0 Pedro po přihrávce střídajícího Hazarda.

Bournemouth poslal do vedení v 24. minutě Fraser, jenž využil Wilsonovy zpětné přihrávky na hranici malého vápna. Wilson mohl o deset minut později zvýšit, ale pokutový kop mu vynikajícím zákrokem zneškodnil Etheridge. Filipínský reprezentační brankář se stal teprve druhým gólmanem, který při debutu v Premier League zneškodnil penaltu. Útočník Bournemouthu se ale nakonec gólu přece jen dočkal v nastaveném čase druhé půle.

Podobně jako velšský celek, ani Fulham neprožil bodově úspěšný návrat do nejvyšší anglické soutěže. Londýnské derby rozhodl ve prospěch hostujícího Crystal Palace v 41. minutě dělovkou zblízka pod břevno Schlupp. Ve druhém poločase navíc přidal druhou branku z brejku Zaha. Fulham prohrál zahajovací utkání sezony na vlastním stadionu po třinácti zápasech.

Everton se ujal vedení po čtvrthodině hry, když se ve skrumáži před brankou nejlépe zorientoval Richarlison. V 41. minutě ale Jagielka nešikovně atakoval Jotu a po červené kartě musel předčasně do kabin. Z následného přímého kopu srovnal Neves, jeden z pěti Portugalců v základní sestavě Wolverhamptonu.

I v oslabení byl ve druhém poločase aktivnější Everton a po několika šancích se znovu dostal do vedení. V 67. minutě se podruhé prosadil Richarlison, jehož umístěný obstřel na promoklém terénu ještě zrychlil a brankář Patrício na něj nedosáhl. Deset minut před koncem ale podruhé vyrovnal hlavou Jiménez.

Nová sezona anglické ligy odstartovala páteční výhrou Manchesteru United 2:1 nad šampionem z roku 2016 Leicesterem. O branky vítězů se postarali Paul Pogba a Luke Shaw, který vstřelil první gól v seniorské kariéře, a to ve svém 141. soutěžním utkání. Za hosty v nastavení snížil Jamie Vardy.

Fanoušci na první gól nového ročníku Premier League nemuseli dlouho čekat. Už ve 2. minutě zahrál obránce Leicesteru Amartey ve vápně rukou a sudí nařídil pokutový kop. Čerstvý mistr světa Pogba zachoval klid a poslal míč do horního rohu branky.

United od roku 2009 neprohráli ligový zápas, ve kterém vedli, tentokrát jim k tomu hodně pomohl i brankář De Gea, jenž zlikvidoval šanci Maddisona. Domácí uklidnil až sedm minut před koncem Shaw, který si po Matově přihrávce obhodil obránce a z úhlu propálil brankáře Schmeichela.

Leicester se sice snažil, ale dosáhl jen na snížení, když se centr odrazil ke střídajícímu Vardymu a zkušený útočník hlavou korigoval.

Trenér Manchesteru José Mourinho tak bodoval v každém z 18 zahajovacích zápasů nové sezony, z nichž jedenáct vyhrál.

Anglická fotbalová liga - 1. kolo:

Manchester United - Leicester 2:1 (3. Pogba z pen., 83. Shaw - 90.+3 Vardy), Newcastle - Tottenham 1:2 (11. Joselu - 8. Vertonghen, 18. Alli), Bournemouth - Cardiff 2:0 (24. Fraser, 90.+1 Wilson), Fulham - Crystal Palace 0:2 (41. Schlupp, 80. Zaha), Huddersfield - Chelsea 0:3 (34. Kanté, 45. Jorginho z pen., 80. Pedro), Watford - Brighton 2:0 (35. a 54. Pereyra), Wolverhampton - Everton 2:2 (44. Neves, 80. Jiménez - 17. a 67. Richarlison), Liverpool - West Ham United 4:0 (45. a 53. Mané, 19. Salah, 88. Sturridge), Southampton - Burnley 0:0, Arsenal - Manchester City 0:2 (14. Sterling, 64. Bernardo Silva).