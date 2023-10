Manchester City uspěl po dvou porážkách, Liverpool vyhrál derby

Londýn - Fotbalisté Manchesteru City po dvou porážkách zdolali v 9. kole anglické ligy Brighton 2:1 a vyhoupli se do čela neúplné tabulky. Devátým ligovým gólem k tomu přispěl Nor Erling Haaland. Liverpool porazil v derby Everton 2:0 až díky dvěma brankám svého nejlepšího střelce Muhammada Salaha v závěru utkání. Do té doby se marně snažil využít početní převahu, kterou měl od 37. minuty po vyloučení Ashleyho Younga.

V Manchesteru otevřel brzy skóre Argentinec Álvarez a pak předvedl parádu Haaland, který při obou prohrách vyšel střelecky naprázdno. Ve středu pole využil nedorozumění protihráčů a střelou za hranicí šestnáctky nedal brankáři šanci. V závěru Španěl Fati zápas zdramatizoval, ale obhájce titulu už další ztrátu bodů nepřipustil. V hektickém nastavení těsné vedení uhájil i za cenu červené karty pro Akanjiho.

Pro Liverpool hovořilo postavení v tabulce o deset míst výš i statistika, podle níž se svým městským rivalem od začátku století prohrál jen jeden z 26 zápasů. Jeho šance se ještě zvýšila, když obránce Young za hodně ostré zákroky stihl krátce po sobě dvě žluté karty. Osmatřicetiletý bývalý anglický reprezentant viděl červenou teprve potřetí v bohaté kariéře, v níž sehrál více než šest set zápasů.

Svěřenci trenéra Kloppa pak sice měli místy až drtivou převahu, ale v koncovce se jim dlouho nedařilo. Až čtvrthodiny před koncem rozhodčí po přezkoumání videa nařídil pokutový kop za ruku, Salah ho bezpečně proměnil a v nastavení výhru zpečetil svým sedmým ligovým gólem.

Newcastle je sice v tabulce až pátý, ale s 24 góly má nejproduktivnější útok v celé Premier League. Čtyři různí střelci pokořili jindy houževnatou obranu Crystal Palace, která z předchozích tří zápasů vyšla s čistým kontem. Bojovného ducha ukázal nováček Luton, který v Nottinghamu ještě sedm minut před koncem prohrával 0:2, ale stihl zachránit bod.

V 18:30 začne londýnské derby Chelsea - Arsenal, po němž se hosté mohou dostat do čela tabulky.

Výsledky 9. kola anglické fotbalové ligy:

Liverpool - Everton 2:0 (75. Z pen. a 90.+7. Salah), Brentford - Burnley 3:0 (24. Wissa, 62. Mbeumo, 87. Ghoddos), Manchester City - Brighton 2:1 (7. Álvarez, 27. Haaland - 73. Fati), Newcastle - Crystal Palace 4:0 (5. Murphy, 44. Gordon, 45.+1 Longstaff, 66. Wilson), Nottingham - Luton 2:2 (48. a 76. Wood - 83. Ogbene, 90.+2 Adebayo), Bournemouth - Wolverhampton 1:2 (17. Solanke - 47. Cunha, 87. Kalajdžič),

18:30 Chelsea - Arsenal,

21:00 Sheffield United - Manchester United.

Tabulka:

1. Manchester City 9 7 0 2 19:7 21 2. Liverpool 9 6 2 1 20:9 20 3. Tottenham 8 6 2 0 18:8 20 4. Arsenal 8 6 2 0 16:6 20 5. Newcastle 9 5 1 3 24:9 16 6. Aston Villa 8 5 1 2 19:12 16 7. Brighton 9 5 1 3 22:18 16 8. West Ham 8 4 2 2 15:12 14 9. Manchester United 8 4 0 4 9:12 12 10. Crystal Palace 9 3 3 3 7:11 12 11. Chelsea 8 3 2 3 11:7 11 12. Wolverhampton 9 3 2 4 11:15 11 13. Fulham 8 3 2 3 8:13 11 14. Brentford 9 2 4 3 14:12 10 15. Nottingham 9 2 4 3 10:12 10 16. Everton 9 2 1 6 9:14 7 17. Luton 9 1 2 6 8:17 5 18. Burnley 9 1 1 7 7:23 4 19. Bournemouth 9 0 3 6 6:20 3 20. Sheffield United 8 0 1 7 6:22 1