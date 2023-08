Manchester City udolal Sevillu a poprvé získal Superpohár UEFA

Pireus (Řecko) - Fotbalisté Manchesteru City zdolali po pokutových kopech Sevillu a poprvé získali Superpohár UEFA. Na stadionu Jorgose Karaiskakise v Pireu poslal andaluský celek do vedení v 25. minutě útočník Júsuf Nasírí, v 63. minutě srovnal na 1:1 záložník Cole Palmer. Po remíze v základní hrací době následoval ihned rozstřel, v němž penaltu neproměnil pouze obránce Nemanja Gudelj v páté sérii.

Poslední vítězové Ligy mistrů proměnili v zisk Superpoháru hned svou první účast. "Citizens" vystřídali na trůnu Real Madrid. Fotbalisté Sevilly si jakožto šampioni Evropské ligy zahráli o tradiční trofej posedmé, uspěli ale pouze při prvním pokusu v roce 2006.

Svěřenci kouče Pepa Guardioly si částečně vynahradili zklamání ze souboje o anglický Superpohár, ve kterém minulý týden podlehli rovněž po penaltách londýnskému Arsenalu. "Samozřejmě to pro nás byla těžká porážka, ale dnes jsme si připsali velké vítězství. Je stále teprve začátek sezony, tahle trofej nás povzbudí," citoval Palmera oficiální web UEFA.

Favorizovaný Manchester začal náporem a brankář Búnú se v úvodní čtvrthodině musel blýsknout při Akého hlavičce a Grealishově obstřelu. První ale udeřila Sevilla. Acuňa nacentroval z levé strany před branku, vysoký míč si našel ve vzduchu hlavičkující Nasírí a o tyč ho poslal do sítě. Marocký útočník navázal na trefu z pátečního úvodního kola španělské ligy proti Valencii (1:2).

Nasírí mohl přidat další zásah v 50. minutě, po Ocamposově přihrávce ale sám před bránou nastřelil jen gólmana Edersona. Manchester se dočkal vyrovnání v 63. minutě. Palmer si naběhl na Rodriho centr na zadní tyč a hlavou překonal Búnúa. Jednadvacetiletý anglický záložník potvrdil vydařený vstup do sezony, prosadil se i v duelu o anglický Superpohár.

Střelci obou branek byli vidět i v dalších minutách. Nasírí šel krátce po vyrovnání znovu sám na Edersona, který opět předvedl skvělý zákrok. Druhý zásah nepřidal ani Palmer, jehož technickou střelu vytáhl Búnú na roh.

Navzdory převaze favorita už základní hrací doba gól nenabídla a Sevilla v pátém vzájemném utkání v soutěžích UEFA poprvé neprohrála. Po dvou letech tak musely o držiteli Superpoháru opět rozhodnout pokutové kopy, nově se ale nehrálo prodloužení.

Sevilla si zopakovala rozstřel z finále Evropské ligy proti AS Řím, brankář Búnú ale tentokrát ani jeden ze soupeřových pokusů nechytil. Nejblíže byl v páté sérii, kdy vystihl Walkerovu střelu po pravé ruce, kapitán City přesto dostal míč se štěstím do sítě. "Všichni moji spoluhráči vědí, že nerad kopu penalty. Trenér mě napsal na páté místo, sám jsem chtěl jít jako kapitán příkladem. Naštěstí to vyšlo," uvedl Walker.

Následně Gudelj nastřelil jen břevno a Manchester City se stal šestým anglickým vítězem Superpoháru UEFA.

Manchester City - Sevilla FC 1:1 (0:1), na pen. 5:4

Branky: 63. Palmer - 25. Nasírí. Penaltu proměnili: Haaland, Álvarez, Kovačič, Grealish, Walker - Ocampos, Mir, Rakitič, Montiel. Neproměnil: Gudelj (Sevilla). Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Badé, Lamela, Juanlu (všichni Sevilla). Diváci: 33.000.

Manchester: Ederson - Walker, Akanji, Aké, Gvardiol - Kovačič, Rodri - Palmer (85. Álvarez), Foden, Grealish - Haaland. Trenér: Guardiola.

Sevilla: Búnú - Navas (83. Montiel), Badé, Gudelj, Acuňa - Jordán, Rakitič - Ocampos, Torres (74. Juanlu), Lamela (90.+3 Suso) - Nasírí (90.+3 Mir). Trenér: Mendilibar.