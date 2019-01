Manchester - Fotbalisté Manchesteru City udrželi naději na obhajobu titulu, když v dohrávce 21. kola anglické ligy doma porazili lídra tabulky Liverpool 2:1. Tým Jürgena Kloppa prohrál poprvé v sezoně a jeho náskok na prvním místě se ztenčil na čtyři body.

Liverpool měl v případě vítězství možnost odskočit na devět bodů Tottenhamu a na deset bodů Manchesteru City. Svou šanci přiblížit se k prvnímu titulu od roku 1990 ale nevyužil a prohrál poprvé po předchozích devíti ligových vítězstvích v řadě.

Přitom byl Liverpool hodně blízko tomu, aby šel v utkání jako první do vedení. V 18. minutě trefil Sadio Mané tyč a při následné skrumáži si dali domácí málem vlastní gól. John Stones ale vykopl míč z branky těsně předtím, než celým objemem přešel brankovou čáru, což potvrdila branková technologie.

Místo toho ve 40. minutě zamířil z úhlu přesně pod břevno Sergio Agüero. Argentinský kanonýr tak vstřelil svůj 250. ligový gól kariéry. V Anglii dal 153 branek, 74 přidal ve Španělsku a 23 v Argentině.

V 64. minutě ale Liverpool srovnal poté, co předvedl skvělou souhru krajních obránců, po které Roberto Firmino skóroval do prázdné branky. Jenže o osm minut později vyšla Manchesteru rychlá akce zakončená gólovou střelou o tyč v podání Leroye Saného a domácí už důležitou výhru udrželi. Pro trenéra Pepa Guardiolu to byla jubilejní 100. výhra na lavičce City.

Anglická fotbalová liga - 21. kolo:

Manchester City - Liverpool 2:1 (40. Agüero, 72. Sané - 64. Firmino).

Tabulka:

1. Liverpool 21 17 3 1 49:10 54 2. Manchester City 21 16 2 3 56:17 50 3. Tottenham 21 16 0 5 46:21 48 4. Chelsea 21 13 5 3 38:16 44 5. Arsenal 21 12 5 4 46:31 41 6. Manchester United 21 11 5 5 43:32 38 7. Leicester 21 9 4 8 25:23 31 8. Watford 21 8 5 8 30:31 29 9. Wolverhampton 21 8 5 8 23:25 29 10. West Ham United 21 8 4 9 29:32 28 11. Everton 21 7 6 8 31:31 27 12. Bournemouth 21 8 3 10 31:40 27 13. Brighton 21 7 5 9 24:29 26 14. Crystal Palace 21 6 4 11 19:26 22 15. Newcastle 21 4 6 11 15:29 18 16. Burnley 21 5 3 13 21:42 18 17. Cardiff 21 5 3 13 19:41 18 18. Southampton 21 3 7 11 21:38 16 19. Fulham 21 3 5 13 19:47 14 20. Huddersfield 21 2 4 15 13:37 10