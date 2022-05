Manchester City se dohodl s Dortmundem na příchodu kanonýra Haalanda

Manchester - Norský fotbalový kanonýr Erling Haaland bude od 1. července působit v Manchesteru City. Mistr anglické ligy dnes na webu oznámil, že se na přestupu jednadvacetiletého útočníka dohodl s jeho dosavadním zaměstnavatelem Borussií Dortmund. Podle krátkého klubového prohlášení zbývají ještě doladit detaily smlouvy mezi týmem a hráčem.

Dortmund získá za Haalanda 75 milionů eur (1,8 miliardy korun), což je výše předem stanovené výstupní klauzule. Podle německých médií se celková hodnota transferu včetně bonusů, hráčovy mzdy během dlouholeté smlouvy a provizí agentovi může vyšplhat až na několik set milionů eur.

Haaland od svého příchodu do Dortmundu v lednu 2020 ze Salcburku nastřílel za německý klub 85 gólů v 88 soutěžních utkáních. V Borussii podepsal smlouvu na čtyři a půl roku do roku 2024. S fanoušky by se měl rozloučit v sobotu během posledního utkání bundesligové sezony doma proti Hertě Berlín.

Očekávaným přestupem do City naváže Haaland na svého otce Alfa-Ingeho, jenž v manchesterském klubu působil v letech 2000-2003. Současná fotbalová hvězda se narodila v Leedsu, předchozím otcově působišti.

Společně s Kylianem Mbappém je Haaland považován za nejvýraznějšího zástupce nové generace fotbalových útočníků, kteří by mohli převzít štafetu po dlouholetých hvězdách Lionelu Messim a Cristianu Ronaldovi. Klub financovaný z Abú Zabí také doufá, že bude posledním chybějícím dílkem k tomu, aby City po triumfech na domácí scéně dosáhli také na vysněné vítězství v Lize mistrů. Po loňské finálové porážce s Chelsea vypadli svěřenci trenéra Josepa Guardioly minulý týden v semifinále nejprestižnější evropské soutěže s Realem Madrid.

Díky Haalandově přestupu se City podaří po roce zaplnit mezeru po klubovém rekordmanovi Sergiu Agüerovi, po jehož loňském odchodu klub neměl klasického hrotového útočníka. Loni v létě se marně snažil získat oporu Tottenhamu Harryho Kanea i Ronalda, jenž dal nakonec přednost návratu do konkurenčního Manchesteru United.