Manchester City otočil zápas proti West Hamu a v lize zůstal stoprocentní

Londýn - Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize otočili utkání na hřišti West Hamu a po výhře 3:1 zůstali i po 5. kole stoprocentní. Manchester United doma podlehl Brightonu 1:3 a poprvé v historii Premier League prohrál tři z úvodních pěti zápasů. Tottenham dvěma brankami v nastavení obrátil skóre proti Sheffieldu United.

V zápase dvou dosud neporažených týmů mezi West Hamem a City mohli jít do vedení hosté z Manchesteru už v 7. minutě, ale Tomáš Souček vykopl míč z brankové čáry a následné předvedl dobrý zákrok brankář Areola. Místo toho skórovali domácí "Kladiváři". Ve 36. minutě našel Coufal milimetrovým centrem ve vápně Warda-Prowse, jenž v pádu hlavou zavěsil.

Za "Citizens" srovnal téměř okamžitě po změně stran Doku. Jednadvacetiletý křídelník, který do Manchesteru přestoupil v létě z Rennes, se v dresu svého nového zaměstnavatele trefil poprvé. V 76. minutě využil Silva nedůrazu v obraně domácích a poslal City do vedení. Čtyři minuty před koncem pojistil vítězství úřadujících mistrů Haaland. Souček a Coufal byli vystřídáni v 87. minutě.

Manchester United si připsal třetí porážku v ligové sezoně, což se mu v pěti úvodních duelech stalo naposledy v ročníku 1989/90, v němž nakonec obsadil třinncté místo. I přes dominantní úvod United domácí prohrávali od 21. minuty, kdy se proti nim trefil jejich někdejší hráč a odchovanec Welbeck. "Rudí ďáblové" ještě před přestávkou srovnali, ale videorozhodčí Höjlundův gól neuznal, jelikož předtím míč opustil hrací plochu.

Brighton v druhém dějství přidal dva krásné góly, nejprve se trefil Gross a následně Joao Pedro. Střídající Tunisan Madžbrí sice 18 minut před koncem svým prvním gólem v Premier League snížil na 1:3, ale "Racci" vedení snadno udrželi a posunuli se na čtvrté místo v tabulce s 12 body z pěti zápasů. United klesli na 12. místo.

Tottenham dvěma góly v nastaveném čase předvedl nevšední obrat, porazil Sheffield United 2:1 a udržel si ligovou neporazitelnost. V osmé z dvanácti nastavených minut ukončil své čekání na gól střídající Richarlison a srovnal. O dvě minuty později pak připravil vítězný gól pro Dejana Kulusevského. V prvním poločase se prosadil za hosty Hamer. Čtvrtá výhra v řadě znamená pro Spurs nejlepší start do ligového ročníku od sezony 1965/66.

Tottenham má na druhém místě tabulky dvoubodový odstup na City stejně jako třetí Liverpool, jenž otočil zápas na hřišti Wolverhamptonu a zvítězil 3:1. U všech tří branek hostů asistoval Muhammad Salah.

Domácí v prvním poločase proti nezvykle nevýraznému Liverpoolu dominovali a Hwang Hi-čchan je poslal do vedení už v sedmé minutě. Wolves pak nevyužili řadu dalších šancí. To je mrzelo ve druhém poločase, jelikož v 55. minutě nejprve srovnal Gakpo a pět minut před koncem dokonal obrat Robertson. Skotský reprezentant nastoupil do svého 200. zápasu v dresu Liverpoolu a trenér Klopp mu svěřil proti Wolverhamptonu kapitánskou pásku. Pojišťující třetí branku přidal v nastavení střídající Elliott.

Salah dosáhl třemi přihrávkami na metu 200 ligových gólů a asistencí v dresu Liverpoolu. Tuto hranici se mu podařilo pokořit v 223 utkáních, rychleji to před ním dokázal v jenom klubu pouze Thierry Henry v dresu Arsenalu (206 zápasů).

Newcastle si po třech prohrách připsal druhé vítězství v řadě, doma porazil Brentford 1:0 díky Wilsonově penaltě z 63. minuty. "Straky" v úterý čeká první utkání ve skupině Ligy mistrů od ročníku 2002/03, v Miláně nastoupí proti AC.

Anglická fotbalová liga - 5. kolo:

Wolverhampton - Liverpool 1:3 (7. Hwang Hi-čchan - 55. Gakpo, 85. Robertson, 90.+1 Elliott), Aston Villa - Crystal Palace 3:1 (88. Durán, 90.+8 Douglas Luiz, 90.+11 Bailey - 48. Edouard), Fulham - Luton 1:0 (65. Carlos Vinícius), Manchester United - Brighton 1:3 (73. Madžbrí - 21. Welbeck, 53. Gross, 71. Joao Pedro), Tottenham - Sheffield United 2:1 (90.+8 Richarlison, 90.+10 Kulusevski - 74. Hamer), West Ham - Manchester City 1:3 (36. Ward-Prowse - 46. Doku, 76. Silva, 86. Haaland), Newcastle - Brentford 1:0 (63. Wilson z pen.).

Tabulka:

1. Manchester City 5 5 0 0 14:3 15 2. Tottenham 5 4 1 0 13:5 13 3. Liverpool 5 4 1 0 12:4 13 4. Brighton 5 4 0 1 15:7 12 5. Arsenal 4 3 1 0 8:4 10 6. West Ham 5 3 1 1 10:7 10 7. Aston Villa 5 3 0 2 11:10 9 8. Crystal Palace 5 2 1 2 6:7 7 9. Fulham 5 2 1 2 5:10 7 10. Brentford 5 1 3 1 8:6 6 11. Newcastle 5 2 0 3 8:7 6 12. Nottingham 4 2 0 2 6:6 6 13. Manchester United 5 2 0 3 6:10 6 14. Chelsea 4 1 1 2 5:5 4 15. Wolverhampton 5 1 0 4 5:11 3 16. Bournemouth 4 0 2 2 4:8 2 17. Sheffield United 5 0 1 4 5:9 1 18. Everton 4 0 1 3 2:8 1 19. Burnley 3 0 0 3 3:11 0 20. Luton 4 0 0 4 2:10 0