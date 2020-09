Manchester City oplatil Wolverhamptonu porážky

Fotbalista Manchesteru City Kevin De Bruyne dává gól z penalty do sítě Wolverhamptonu.

Fotbalista Manchesteru City Kevin De Bruyne dává gól z penalty do sítě Wolverhamptonu. ČTK/AP/Nick Potts

Londýn - Vicemistr anglické fotbalové ligy Manchester City vstoupil do nového ročníku soutěže výhrou 3:1 ve Wolverhamptonu. Góly vítězů dali Kevin De Bruyne z penalty, Phil Foden a Gabriel Jesus. Svěřenci Pepa Guardioly tak oplatili Wolverhamptonu dvě porážky z uplynulé sezony Premier League. Zahajovací zápas nejvyšší soutěže zvládli Citizens podesáté v řadě, čímž vyrovnali rekord Aston Villy z let 1892 až 1901.

Fotbalisté Aston Villy, kteří se v minulé sezoně zachránili v Premier League až v posledním kole, začali výhrou 1:0 nad Sheffieldem United. Nový gólman birminghamského celku Emiliano Martínez se blýskl chycenou penaltou.

Aston Villa hrála už od 12. minuty přesilovku poté, co hostující obránce John Egan držel v sólovém úniku Ollieho Watkinse a viděl od rozhodčího rovnou červenou kartu. Do největší šance prvního poločasu se ale dostali United, kteří kopali penaltu. Střelu Johna Lundstrama však vystihl Martínez, jenž přišel do Aston Villy minulý týden po desetiletém působení převážně v roli náhradníka v Arsenalu.

Vítězný vstup do sezony zajistil domácím obránce Ezri Konsa, jenž vstřelil v 63. minutě hlavičkou po rohu jediný gól zápasu. Sheffield prohrál i druhé utkání v novém ročníku a znovu neskóroval.

Anglická fotbalová liga - 2. kolo:

Aston Villa - Sheffield United 1:0 (63. Konsa), Wolverhampton - Manchester City 1:3 (78. Jiménez - 20. De Bruyne z pen., 32. Foden, 90.+5 Gabriel Jesus).

Tabulka:

1. Leicester 2 2 0 0 7:2 6 2. Everton 2 2 0 0 6:2 6 3. Arsenal 2 2 0 0 5:1 6 4. Liverpool 2 2 0 0 6:3 6 5. Crystal Palace 2 2 0 0 4:1 6 6. Tottenham 2 1 0 1 5:3 3 7. Manchester City 1 1 0 0 3:1 3 8. Brighton 2 1 0 1 4:3 3 9. Aston Villa 1 1 0 0 1:0 3 10. Leeds 2 1 0 1 7:7 3 11. Chelsea 2 1 0 1 3:3 3 Wolverhampton 2 1 0 1 3:3 3 13. Newcastle 2 1 0 1 2:3 3 14. Burnley 1 0 0 1 2:4 0 15. Manchester United 1 0 0 1 1:3 0 16. West Ham United 2 0 0 2 1:4 0 17. Sheffield United 2 0 0 2 0:3 0 18. Fulham 2 0 0 2 3:7 0 19. Southampton 2 0 0 2 2:6 0 20. West Bromwich 2 0 0 2 2:8 0