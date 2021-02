Manchester City chce potvrdit formu i v Lize mistrů

Budapešť/Bergamo (Itálie) - Fotbalisté Manchesteru City do středečního úvodního osmifinále Ligy mistrů proti Mönchengladbachu půjdou s výtečnou formou a sérií 18 soutěžních vítězství. Utkání se odehraje na neutrální půdě v Budapešti kvůli koronavirovým cestovním restrikcím mezi Německem a Velkou Británií. Real Madrid s početnou marodkou ve druhém středečním osmifinále nastoupí v Bergamu povzbuzen vědomím, že italské soupeře porazil v 10 z posledních 11 pohárových zápasů.

City v Anglii dominují a vedou tabulku Premier League s desetibodovým náskokem. Naopak Gladbach z posledních tří bundesligových kol získal jediný bod a je osmý. Přesto má Borussia velký obdiv trenéra manchesterského týmu Pepa Guardioly.

"V Německu jsem poznal, jak velký, důležitý a historický klub to je. Respektuji krásu jejich fotbalu. Postoupili ze skupiny s Realem Madrid, Interem Milán a Šachtarem Doněck, proti němuž odehráli dva neuvěřitelné zápasy," připomněl Guardiola podzimní triumfy Mönchengladbachu 6:0 a 4:0.

Manchesterský favorit usiluje o čtvrtý postup do čtvrtfinále za sebou, Gladbach je nováčkem vyřazovací fáze Ligy mistrů. "City disponují špičkovými hráči na všech pozicích. Máme šanci změřit síly s možná nejlepším současným týmem světa, pro to hrajeme fotbal. City ale nemají rádi, když jsou bez míče, takže musíme být odvážní," řekl kouč Borussie Marco Rose, který po sezoně odejde do konkurenčního Dortmundu.

Ve zdecimované výpravě Realu je pouze 11 hráčů do pole z obvyklého A-týmu. Do Bergama kvůli svalovému zranění neodcestoval nejlepší střelec "Bílého baletu" Karim Benzema, mimo hru ze zdravotních důvodů zůstávají také kapitán Sergio Ramos, další obránci Dani Carvajal, Marcelo, Éder Militao a Álvaro Odriozola, záložník Federico Valverde nebo útočníci Eden Hazard s Rodrygem.

"Nejsme v jednoduché situaci, ale musíme prostě hrát s těmi, kteří jsou k dispozici. Všichni jsou odhodlaní podat ten nejlepší výkon," prohlásil trenér madridského mužstva Zinédine Zidane. "Víme, jaký je Atalanta tým. Mám k nim maximální respekt," doplnil francouzský kouč.

Třináctinásobný vítěz Ligy mistrů v posledních dvou sezonách vypadl už v osmifinále. Bergamo loni při premiéře v elitní soutěži ve stejné fázi vyřadilo jiného španělského protivníka Valencii a došlo do čtvrtfinále.

"Real má skvělou historii. Momentálně nejsou v úplně nejlepší formě, ale my se soustředíme jenom na sebe. Věříme si, že můžeme vyhrát, ale k postupu musíme podat skvělý výkon," konstatoval obránce Atalanty Cristian Romero.

Oba středeční duely mají výkop ve 21:00.

Zajímavosti před středečními úvodními zápasy osmifinále Ligy mistrů: Atalanta Bergamo - Real Madrid Výkop: středa 24. února, 21:00. Rozhodčí: Stieler - Gittelmann, Beitinger - Dankert (video, všichni Něm.). Bilance: -. Zajímavosti: - soupeři se ještě v pohárech neutkali, Bergamo loni v osmifinále vyřadilo jiný španělský tým Valencii po výhrách 4:1 doma a 4:3 venku - Bergamo při druhé účasti v LM usiluje o druhý postup do čtvrtfinále - Real, který je s 13 triumfy rekordmanem soutěže, v posledních 2 sezonách vždy vypadl v osmifinále - Real porazil italské soupeře v 10 z posledních 11 pohárových zápasů - Bergamo na podzim ve skupině LM doma nezvítězilo, v soutěži celkově vyhrálo jen 2 z dosavadních 7 duelů na svém stadionu - páté mužstvo italské ligy Bergamo vyhrálo poslední 3 soutěžní utkání a 5x za sebou neprohrálo - druhý tým španělské ligy Real zvítězil 4x po sobě - v nominaci Realu je kvůli početné marodce jen 11 hráčů do pole z A-týmu - v disciplinárním ohrožení jsou domácí Djimsiti s Romerem a Casemiro z Realu Borussia Mönchengladbach - Manchester City Výkop: středa 24. února, 21:00. Rozhodčí: Dias - Tavares, Rodrigues - Pinheiro (video, všichni Portug.). Bilance: 6 1-2-3 8:13. Zajímavosti: - zápas se kvůli cestovním restrikcím mezi Německem a Velkou Británií, způsobeným pandemií koronaviru, odehraje na neutrální půdě v Budapešti - Mönchengladbach vyhrál jediné z předchozích 6 vzájemných pohárových utkání (v březnu 1979 v Poháru UEFA) - Mönchengladbach je poprvé ve vyřazovací fázi LM, City v posledních 3 sezonách vždy postoupili do čtvrtfinále - Manchester City na podzim ve skupině neprohrál (5 vítězství a remíza) a v soutěži neinkasoval už 526 minut - Mönchengladbach v posledních 2 zápasech LM nebodoval - osmý tým německé ligy Mönchengladbach vyhrál jen 6 z posledních 17 soutěžních utkání a prohrál 2 z posledních 3 - lídr anglické ligy Manchester City zvítězil v posledních 18 soutěžních zápasech a neprohrál 25x za sebou od listopadu - Manchester City mimo svůj stadion vyhrál 11x po sobě - v karetním ohrožení jsou hráči Mönchengladbachu Lainer a Stindl