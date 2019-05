Manchester City a Liverpool se v Anglii na dálku utkají o titul

Londýn - Až poslední 38. kolo anglické fotbalové ligy rozhodne o novém mistrovi. V lepší pozici je obhájce titulu Manchester City, který před zápasem v Brightonu vede tabulku o bod před Liverpoolem. Finalista Ligy mistrů přivítá nováčka Wolverhampton. Všechna utkání se hrají v neděli od 16:00.

Oba rivalové byli v této sezoně Premier League dominantní. Fotbalisté City ve 37 kolech získali 95 bodů a Liverpool 94 bodů. Třetí Chelsea je propastných 23 bodů od druhého místa. Manchester City zvládl pondělní dohrávku s Leicesterem a vyhrál 1:0 dalekonosnou střelou kapitána Vincenta Kompanyho. Svěřenci Pepa Guardioly v domácí soutěži zvítězili potřinácté za sebou.

"Před měsícem, kdy jsme ztráceli sedm bodů na Liverpool, jsem nečekal, že na tom budeme takhle. Je to sen," řekl Guardiola na tiskové konferenci. "Bude to těžké. Pokud se zápas bude vyvíjet špatně, zachováme klid, protože máme plán, kterého jsme se drželi celou sezonu," přidal španělský kouč. Jeho svěřenci jsou ve hře o domácí treble. V únoru získali Ligový pohár a ještě je čeká finále Anglického poháru proti Watfordu.

Pro Liverpool je velkou vzpruhou úterní odvetné semifinále Ligy mistrů s Barcelonou, kterou doma i bez zraněných opor Muhammada Salaha a Robera Firmina senzačně deklasovali 4:0 a smazali úvodní porážku 0:3. "Reds" podruhé za sebou postoupili do finále, v němž 1. června vyzvou v Madridu anglického rivala Tottenham.

"Byl to týden, nevím, jestli zázraků, ale velkých fotbalových momentů. Z našeho pohledu může o víkendu přijít další. Bylo by to pěkné, navíc se neděle počítá ještě do tohoto týdne," uvedl trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

"Situace teď pochopitelně vypadá tak, že City vyhrají, my také a City se nakonec stanou šampiony. Ale ještě zbývá odehrát poslední kolo, nic není v tuto chvíli jisté a na to musíme myslet," doplnil německý kouč.

Závěrečné kolo Premier League je zajímavé i pro český fotbal. Pokud Tottenham udrží čtvrté místo, půjde český mistr do závěrečného čtvrtého předkola Ligy mistrů a bude mít jistou skupinu Evropské ligy. Spurs mají před domácím utkáním s Evertonem tříbodový náskok na pátý Arsenal, který hraje v Burnley. Tottenham má navíc o osm gólů lepší skóre.

Poslední ligový zápas v kariéře čeká brankáře Arsenalu Petra Čecha, ale šestatřicetiletý bývalý reprezentant asi opět zůstane jen na lavičce za Berndem Lenem a na hřišti se pravděpodobně rozloučí až ve finále Evropské ligy proti bývalému klubu Chelsea 29. května v Baku.