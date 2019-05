Manažer Nedvěd: Přístup hráčů mi tuhle roli hodně zjednodušil

Bratislava - Takřka rok ve funkci generálního manažera hokejové reprezentace má za sebou bývalý skvělý útočník Petr Nedvěd. To hlavní ho ale v roli, která pro něho byla ještě loni touto dobou zcela nová, teprve čeká. Až výsledek na mistrovství světa mu dá odpověď na otázku, zda velké množství odsledovaných zápasů během sezony nepřijde vniveč. Ocenil, jak mu adepti reprezentačního dresu pozici usnadnili. Tlak na sobě cítí, ale bere ho jako součást hokeje.

"Velká část sezony je pryč, ale to nejdůležitější máme teď před sebou. A já musím říct, že mě tato pozice naplňuje. Pravdou také je, že kluci mi to všechno strašně zjednodušili tím, že z 99 procent chtěli reprezentovat. A vůbec nic se na tom s průběhem sezony nezměnilo. Některé vyřadilo zranění, ale ti, co mohli, tak přijeli," řekl Nedvěd v rozhovoru s ČTK.

Ve funkci GM se zabydlel. "Cítím se v ní s přibývajícím časem líp a líp, ale zase to není tak, že bych si myslel, že už vím všechno," ujistil Nedvěd s tím, že už se definitivně cítí být na druhém břehu. "Bohužel ano, na sto procent," přitakal Nedvěd, jenž teprve loni v únoru oficiálně uzavřel aktivní kariéru, i když předtím hrál naposledy v ročníku 2013/14.

I tak ho ale občas svrbí ruce, když dohlíží na tréninky z tribuny. "To sice svrbí, ale jen tak jako do Letňan, kam si chodíme zahrát. To je má jediná šance," smál se Nedvěd.

Některé věci se musel učit za pochodu. "Bavil jsem se o této roli s Milanem Hniličkou, Jirkou Fischerem i Martinem Ručinským, kteří mi dali nějaké rady," připomněl bývalé hráče, kteří u národního týmu v manažerských pozicích působili.

"Zajímalo mě, jak to všechno funguje, ten chod mančaftu, kontakty nejen s hráči, ale i s generálními manažery klubů. Každý si to chce dělat k obrazu svému, ale byly to cenné zkušenosti, co mi kluci předali. A ve spoustě věcí mi to ulehčili," připustil Nedvěd.

Za tým a jeho vystoupení na Slovensku cítí velkou zodpovědnost. "Samozřejmě, ten tlak je velký na všechny a cítíme ho. Myslím si ale, že daleko větší je ještě na ty trenéry, kteří jsou na střídačce. Celý život se však člověk v hokeji pohybuje a už jsme si na to zvykli. Beru to jako součást té práce a nemám s tím problém," ujistil Nedvěd.

Jak moc odpovídá složení týmu jeho představám, bylo pro něho složité porovnávat. "Je to hrozně těžké. Nějakou vizi vždycky máte, ale pak je stejně všechno jinak. A protože velkou část toho týmu tvoří hráči z NHL, tak se vše vaří na poslední minutu," uvedl Nedvěd.

Na poslední chvíli by v případě vyřazení San Jose mohl přijít také příjezd útočníka Tomáše Hertla. "Hertlíka bychom samozřejmě brali všema deseti, vyrostl v tahouna Sharks. Stejně tak jsme chtěli Davidy Krejčího s Pastrňákem, kdo by takové hráče nechtěl? V Kubovi Voráčkovi už máme obrovského lídra, Tomáš by byl další takový. Samozřejmě čím více, tím lépe," podotkl sedmačtyřicetiletý Nedvěd.

Náplní jeho práce v sezoně bylo hlavně sledování zápasů nebo průběžná komunikace s hráči. "Už minulé léto jsem sondoval, co a jak. S některými hráči jsem se viděl osobně, s jinými jsem mluvil po telefonu. Zajímalo mě, jestli vůbec mají zájem. Když jsem byl v Čechách, tak jsem hodně sledoval extraligu i zápasy reprezentace v Euro Hockey Tour, hlavní náplní pak byla NHL," přiblížil Nedvěd, jenž v zámoří tráví většinu roku.

"Není to o tom, aby člověk ty hráče otravoval každou chvíli, ale o tom, aby oni věděli o našem zájmu a nevolali jsme jim zničehonic v dubnu, že skončili v NHL a my je chceme. V zámoří byl i Robert Reichel, takže myslím, že hráči ten velký zájem z naší strany cítili a pomalými krůčky jsme to posouvali dál a dál," uvedl Nedvěd.

Kolik zápasů za uplynulou sezonu viděl? "Opravdu hodně. Samozřejmě jich bylo naživo méně než v televizi, kde jsem jich viděl nespočetně. V televizi je to občas přínosnější a navíc při těch časových posunech můžete vidět tři zápasy za sebou," řekl Nedvěd.

Hodně mu v manažerské pozici pomohlo, že mohl čerpat z minulosti. "Těžím z toho. Vím, jak je důležité, aby měl hráč klid, když hraje za klub a v očích má Stanley Cup. Řešit v tu chvíli mistrovství světa je to poslední, co by člověk řešit chtěl. Ta zkušenost z hráčské kariéry je hrozně cenná," řekl Nedvěd, který v NHL odehrál 982 zápasů a dalších 71 startů přidal ve vyřazovacích bitvách.

Budoucnost zatím neřeší. "Myslím, že v tomto ohledu budou diktovat i výsledky tady na šampionátu. Od toho se to odvíjí. Mám smlouvu i na příští sezonu, ale to neznamená, že tady v té roli musím být. Nepřemýšlím nad tím, chci se tomu tady zcela stoprocentně věnovat, pak se uvidí, co bude," prohlásil Nedvěd.