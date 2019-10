Manažer: EXPO 2020 načrtne budoucnost světa

Světová výstava v Dubaji je unikátní platforma, protože se bude vůbec poprvé konat v regionu Blízkého východu, Afriky a jižní Asie. Je to pro nás opravdu mimořádná situace, pro celou oblast je to šance předvést, jaké máme inovace a příběhy, říká Khalid Sharaf, ředitel EXPO 2020 pro mezinárodní byznys.

Čeho byste chtěli dosáhnout především?

Naše úsilí naznačuje motto „Connecting Minds, Creating the Future”. Jde o to, abychom se spojili na celé planetě a přišli s řešeními výzev, kterým všichni čelíme. Můžeme je rozdělit do oblastí Mobility, Opportunity a Sustainability (Mobilita, Příležitost, Udržitelnost). EXPO je mezi ně obsahově i fyzicky rozdělené, a většina zemí přichází se skvělým obsahem, jak toto heslo naplnit.

Přicházejí s nápady, jak přitáhnout byznys – když se podíváte na regiony, které vedou v žebříčku přísunu investic, jsou to Afrika, Latinská Amerika a asijské státy. Současně se snaží o vzdělávací turistiku.

Jde o to, jak dát co nejvíce hlav dohromady a přemýšlet o lepší budoucnost v zájmu příštích generací. Chceme to udělat ve správný čas, se správnými lidmi, v časovém úseku šesti měsíců. Bude to obří událost, a protože 60-70 procent příchozích nebude ze Spojených arabských emirátů, budeme moci ukázat celému světu, jaké máme inovace a skvělé lidi.

Nakolik ctíte ekologický přístup k životnímu prostředí?

Jako organizátoři bereme tuto nutnost velmi vážně, 50 procent potřebné energie bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Máme všechny budovy se zlatým certifikátem, dvě dokonce s platinovým. To znamená, že se snažíme jejich energetické zdroje co nejvíce rozdělit mezi slunce, vodu a vítr. Přijali jsme v tomto směru hodně přísná opatření.

Světová výstava ale není jenom o práci, je to tak?

Jistě. 20. října 2020 do 10. dubna 2021, čili během 173 dní, budou návštěvníci přicházet s očekáváním, že si světové výstavy akce užijí a chtějí se bavit. Máme připraveno více než 60 živých představení, více než 200 kulinářských zážitků. Každá země - stejně jako Česká republika - přiveze svou kuchyň, aby mohli přítomní ochutnávat.

Jaký čekáte odkaz EXPO 2020?

Výstavištní město, které stavíme, bude hostit tuto výstavu na začátku své životní dráhy, Není určeno výlučně pro EXPO, má ho podpořit a vytvořit takový ekosystém, v němž se budou dobře cítit start-upy, výzkumníci a vývojáři. Ti všichni se tu pak mohou potkávat a spolupracovat.

Podle dostupných informací se čeká až 25 milionů návštěvníků, jste na takové množství připraveni?

Chystáme se na to, nicméně počítáme zhruba s 12 miliony návštěvníků. Počet, který zmiňujete, by mohl připadnout na počet návštěv. V roce 2016 jsme měli v Dubaji 16 milionů turistů, město je na to dobře vybavené a má z toho hospodářský růst. Vítán je opravdu každý.