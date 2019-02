Washington - Paul Manafort, někdejší šéf volební kampaně Donalda Trumpa, by mohl jít do vězení zhruba na 22 let. Vyplývá to z 800stránkové zprávy zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, který rozplétá případný vliv Ruska na volební kampaň v USA. Mueler doporučil, aby se v jednom ze dvou případů, kvůli kterým bude Manafort v březnu souzen, nepřihlíželo k žádným polehčujícím okolnostem. Napsal to server CNBC.

Mueller v dokumentu uvádí, že by Manafort mohl být u soudu ve Washingtonu 13. března odsouzen k trestu vězení na 17 až 22 let. Manafort podle Muellera "opakovaně a drze" po více než deset let porušoval zákon. Soud shledal Manaforta vinným loni, obvinění se týkala jeho finančních aktivit z doby, kdy pracoval ve prospěch někdejšího proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.

"Jeho zločiny byly odvážné, některé spáchal v době, kdy byl v centru pozornosti, když byl manažerem volební kampaně. Dalších se dopustil, když ho soud propustil na kauci," uvedl Mueller. "Zločiny, kterých se dopustil v době, kdy byl propuštěn na kauci, nebyly malé - dotkly se samého srdce trestního soudnictví, manipuloval se svědky, aby nebyl shledán zodpovědným za své zločiny," doplnil Mueller.

Devětašedesátiletý Manafort má být 8. března souzen ještě v jiném případu u soudu v Alexandrii ve státě Virginie. Oba případy souvisejí s miliony dolarů, které si Manafort vydělal konzultační činností na Ukrajině pro proruskou politickou stranu, než se přidal Trumpově kampani, píše CNBC.

Loni v srpnu byl Manafort odsouzen v osmi bodech včetně daňových a bankovních podvodů. Později byl obviněn, že lhal vyšetřovatelům.

Zvláštní vyšetřovatel už dříve uvedl, že ve virginském případu Manafortovi hrozí 24 let vězení a pokuty v řádu desítek milionů dolarů. Spekuluje se však, že Trump chce Manaforta omilostnit.

Manafortovi právníci mají zveřejnit svou zprávu k washingtonskému procesu 25. února. Soudu ve Virginii mají zprávu předložit do 1. března. Mueller bude mít na odpověď pět dní.

ngl spr