Máme srdíčko, ale chybějí nám vyspělí hráči, řekl Varaďa

Ilustrační foto - Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Zleva Michal Teplý z České republiky a trenér Václav Varaďa z České republiky. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Hokejová reprezentace do 20 let ani na domácím mistrovství světa v Ostravě neukončila čekání na medaili, kterou Češi získali naposledy v roce 2005. Svěřenci trenéra Václava Varadi na severu Moravy dokázali postoupit z těžké základní skupiny, ale ve čtvrtfinále nestačili na Švédsko a prohráli jednoznačně 0:5. Češi tak skončili na turnaji na sedmém místě a vyrovnali historicky nejhorší výsledek z juniorských šampionátů. Varaďovi k lepšímu výsledku chybělo víc vyspělých hráčů.

"Výsledek je pro nás zklamáním. Bylo tam srdíčko, ale i zbytečné fauly, které nás provázely celým turnajem. Navíc nemáme tolik vyspělých hráčů jako soupeři," řekl Varaďa novinářům po posledním českém zápase. "Naši kluci se ve všech utkáních vydali. Je určitě jiné trénovat takhle vyspělý tým. Z Rusů, Američanů nebo ze Švédů to čišelo. My takové v Česku nemáme," přiznal.

Češi od bronzu před patnácti lety jen jednou dokázali postoupit do čtvrtfinále a zapojit se do bojů o medaile. Před dvěma lety skončili čtvrtí.

"Nerad bych hodnotil, co bylo přede mnou. Zažil jsem dvě mistrovství, kde jsme ve čtvrtfinále padli. Proti Švédům jste viděli, že přes enormní snahu našeho týmu byla kvalita na hokejkách a v hráčích soupeře. Bylo to znatelné. V tomhle rozpoložení můžeme silné týmy porazit, ale ne porážet," uvedl Varaďa.

Čeští hráči podle něj mohou uspět pouze v případě, že jim výborně zachytá brankář, nebudou faulovat a vyvarují se zbytečných chyb. A to se tentokrát nestalo, zejména s disciplínou měl český tým problémy. Varaďův výběr byl suverénně nejvylučovanějším na turnaji: celkem inkasoval 138 trestných minut, což je průměrně 27 na utkání.

Skutečnost, že Varaďa se svými asistenty s hráči o faulech neustále mluvili, nepomohla. "Na hráče apeluji, aby to nedělali. Když to ale přijde, nemohu jich pět nebo šest posadit, protože jiné tam k dispozici nemám. Kluci se z toho musejí ponaučit. Do další kariéry je pro ně hrozně důležité, aby to nedělali. V dospělém hokeji jinak hrát nemohou a nebudou. Tady nás to možná stálo lepší umístění," řekl Varaďa.

V Ostravě juniorský národní tým doplatil i na skutečnost, že hned na začátku prvního utkání přišel o klíčového útočníka Jakuba Lauka. Později se zranil i Jan Jeník.

"Klíčoví hráči by nám v takových utkáních určitě pomohli. Třeba by vstřelili klíčovou branku nebo by vytvořili gólovou příležitost, což by nás mohlo nakopnout. To bych vypíchl jako hodně důležitý aspekt z tohoto turnaje," uvedl třiačtyřicetiletý kouč.

Nejpozitivnější stránkou turnaje podle něj byla podpora fanoušků, z které Češi těžili. Všechna utkání byla vyprodaná a diváci hráče ocenili potleskem i po porážkách. "Po stránce fanoušků bylo tohle mistrovství skvělé. Přišli, podporovali hráče. Oproti Švédsku nebo Finsku tady byly plné haly, což z kluků ždímá to nejlepší," poděkoval Varaďa za podporu.

Bývalý vynikající útočník se nyní vrátí na střídačku Třince a u dvacítky zřejmě po dvou letech skončí. "Měl jsem smlouvu na dva roky, která teď končí. Tahle práce mě bavila, ale co bude dál, to uvidíme," dodal Varaďa.